Actiedag Giro 555 begonnen, tussenstand nu 28,6 miljoen euro

Tot nu toe is bij de hulpactie 28,6 miljoen euro opgehaald. Maandag stond de teller nog op bijna 25 miljoen.

In Beeld & Geluid in Hilversum is de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië begonnen. Het startsein was om 5.55 uur, verwijzend naar Giro555.

Wie zit achter Giro555?

Het speciale rekeningnummer is een initiatief van elf samenwerkende hulporganisaties: Care, Cordaid, Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes, Unicef Nederland en World Vision.

Negen van de elf goede doelen die deel uitmaken van de Samenwerkende Hulporganisaties krijgen een percentage van de opbrengst dat vooraf is vastgesteld. Omdat Plan International en Terre des Hommes niet in het rampgebied werken, zien zij af van het geld van deze actie.

Artsen zonder Grenzen (AzG) doet uit principe sinds 2006 niet meer mee aan Giro555, mede vanwege een van de criteria voor Giro555 om in actie te komen: dat media aandacht aan de ramp besteden. De organisatie is wel actief in beide gebieden en vraagt ook om donaties.