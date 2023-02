Spitsrijders hebben meeste vertraging in Rotterdam

Automobilisten hebben in de spits het meeste geduld nodig in Rotterdam, Haarlem en Nijmegen. Volgens de jaarlijkse Traffic Index van navigatie-aanbieder TomTom staan mensen in het woon-werkverkeer in Rotterdam 42 uur per jaar vast. In Haarlem en Nijmegen is dat iets minder, maar zijn de reistijden wel het langst: mensen brengen daar per jaar 118 spitsuren door in de auto.

In Haarlem en Nijmegen doen automobilisten in de spits ook het langst over een afstand van tien kilometer: veertien minuten. In Almere is dat acht minuten, in Utrecht negen. Andere steden die bovenaan staan als het gaat om reistijd en files zijn Amsterdam, Den Haag en Eindhoven.