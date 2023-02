Bolsonaro kondigt terugkeer naar Brazilië aan

De Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro is van plan in maart terug te keren naar Brazilië. Dat zegt hij tegen The Wall Street Journal in een eerste interview sinds zijn vertrek naar de Amerikaanse staat Florida, eind vorig jaar.

Bolsonaro zegt terug te gaan om de oppositie tegen de linkse president Lula aan te voeren. Hij ziet zich als leider van de rechtse beweging in Brazilië, zegt hij in de krant. "Op dit moment is er niemand anders."

Ook wil hij zich in zijn thuisland verdedigen tegen beschuldigingen dat hij heeft aangezet tot de bestorming van regeringsgebouwen. In de hoofdstad Brasilia bestormden aanhangers van Bolsonaro op 8 januari onder meer het parlementsgebouw en het presidentieel paleis.

De oud-president ontkent iedere betrokkenheid bij de bestorming. "Ik was er niet eens en toch willen ze het mij in de schoenen schuiven", wordt hij geciteerd.

Tegenstanders van Bolsonaro roepen ook op om hem te vervolgen voor zijn handelen in de coronapandemie. Bolsonaro noemde het coronavirus als president "een klein griepje" en weigerde hij grootschalige maatregelen te nemen. In Brazilië overleden volgens de overheid zo'n 700.000 mensen aan de gevolgen van het virus.

Nederlaag

Bolsonaro verloor vorig jaar de presidentsverkiezingen van de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. Hij heeft de nederlaag nooit erkend. In The Wall Street Journal zegt hij nu dat verliezen bij het democratische proces hoort. De oud-president wil niet spreken van fraude, maar zegt wel dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen.

Bolsonaro zegt nog geen besluit te hebben genomen over een eventuele nieuwe gooi naar het presidentschap. Hij noemt de baan "veel zwaarder dan hij zich had voorgesteld". Ondanks de kans dat hij gearresteerd wordt, zegt de Braziliaanse oud-president uit te kijken naar zijn thuiskomst.