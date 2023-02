Nederlanders vast voor plofkraak in Duitsland

Vier Nederlandse mannen zitten vast voor een plofkraak in Duitsland, vorige week. Het viertal was enkele uren later al aangehouden in Nederland. Rechercheurs hebben ze nu kunnen koppelen aan de plofkraak.

Het gaat om drie mannen van 21 en een man van 24 jaar. De Duitse autoriteiten verdenken ze ervan dat ze vrijdagochtend een geldautomaat hebben opgeblazen in een winkelcentrum in Mülheim, tussen Duisburg en Essen. Op foto's is aanzienlijke schade te zien. Of er geld is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Verraden door kleurstof

Naar nu blijkt zijn de verdachten later die dag aangehouden bij een controle in het grensgebied. Nederlandse agenten vonden in hun auto contant geld met een kleurstof erop. Die komt vaak vrij bij plofkraken, om buitgemaakt geld onbruikbaar te maken.

Ook op hun kleding hadden de mannen gekleurde vlekken. Een van hen bleek dusdanig gewond dat hij naar een ziekenhuis is gebracht.

Een speciaal Nederlands-Duits rechercheteam heeft het viertal nu gelinkt aan de plofkraak in Mülheim. Verder worden ze ervan verdacht hun vluchtauto te hebben gecrasht en in brand te hebben gestoken.

Bijna 500 kraken

Duitsland wordt geteisterd door plofkraken, veelal uitgevoerd door daders uit Nederland. Alleen al vorig jaar waren het er 496, ruim honderd meer dan het jaar ervoor. De meeste zijn in de deelstaten die aan Nederland grenzen, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen.

Begin deze maand sloegen de autoriteiten nog een slag tegen plofkrakers. Toen werden in Nederland en België negen verdachten opgepakt die achter vijftig plofkraken in Duitsland zouden zitten.