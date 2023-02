Viskotter zinkt voor Engeland, bemanning uit Urk gered

Een viskotter met bemanning uit Urk is gezonken voor de kust van Engeland. Het schip voer volgens de website The Fishing Daily op een rots in de buurt van Land's End, de westelijkste punt van Engeland. Bij Omroep Flevoland is te zien hoe het schip onder water verdwijnt.

Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur. De vier bemanningsleden zonden een noodsignaal uit en zijn in een reddingsvlot gestapt. Ze zijn later opgepikt door een schip van de Britse reddingsmaatschappij RNLI en naar de haven van Newlyn gebracht. Helikopters van de marine en de Britse kustwacht waren ook betrokken bij de actie.

De schipper en de bemanning komen uit Urk. De burgemeester van Urk zegt dat ze in veiligheid zijn: