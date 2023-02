PSG dieper in malaise na thuisnederlaag tegen Bayern in Champions League

Bayern München heeft Paris Saint-Germain dieper de malaise ingeduwd. De Duitsers wonnen het heenduel van de achtste finales in de Champions League met 0-1 dankzij een doelpunt van Kingsley Coman. Het rommelde de afgelopen weken in Parijs. PSG, dat sinds de komst van eigenaar Nasser Al-Kelaïfi in 2012 geobsedeerd is met het winnen van de Champions League, werd door Marseille uitgeschakeld in de beker en na de competitienederlaag tegen Monaco kreeg Neymar het ook nog aan de stok met technisch directeur Luis Campos. Toch kwam er ook nog een positief bericht uit het Franse kamp in aanloop naar de kraker met Bayern, want Lionel Messi keerde terug van een blessure. Die andere ster, Kylian Mbappé, was nog niet fit genoeg om te starten. Ook met Messi erbij liep het echter, op zijn zachtst gezegd, stroef. Bayern, met Matthijs de Ligt in de basis en Daley Blind en Ryan Gravenberch op de bank, domineerde in het Parc des Princes. Al na luttele seconden was de eerste doelpoging van Eric Maxim Choupo-Moting een feit, maar zijn schot zeilde naast.

Matthijs de Ligt - ANP

De spelers van PSG waren niet in staat om Messi en Neymar in stelling te brengen en werden in eigen huis gedegradeerd tot figuranten. De nul schoten op doel en 42 procent balbezit in de eerste helft waren veelzeggend. Toch waren er ook voor Bayern nauwelijks echt goede kansen te noteren. Choupo-Moting kwam tegen zijn oude club nog het dichtstbij, maar zijn kopballetje ging via een verdediger naast. Coman breekt duel open Coman brak het tactische schaakspel na ruim vijftig minuten open. De aanvaller schoot een goede voorzet van Alphonso Davies binnen. Zijn schot leek houdbaar, maar doelman Gianluigi Donnarumma kon de bal niet keren.

Kingsley Coman (links) viert zijn doelpunt - Pro Shots