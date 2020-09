Hoekstra bereid te praten over meer steun voor KLM

Minister Hoekstra van Financiën is bereid te praten over een kapitaalinjectie voor Air France-KLM, als blijkt dat de toegezegde leningen niet genoeg zijn om het hoofd boven water te houden. Dat zegt hij nadat topman Ben Smith van het luchtvaartbedrijf afgelopen weekend had gezegd dat er naast de toegezegde miljardenleningen waarschijnlijk veel meer steun nodig is.

Om de coronacrisis te overleven, kan Air France-KLM aanspraak maken op een lening van de Nederlandse staat van 1 miljard euro. Daarnaast hebben elf banken een krediet van maximaal 2,4 miljard euro beschikbaar gesteld, waar de staat dan weer voor 90 procent garant voor staat. Ook aan Franse kant wordt het bedrijf ondersteund, met 7 miljard euro aan leningen.

"We hebben steeds gezegd dat het in de eerste fase om leningen gaat, maar dat de mogelijkheid wel degelijk bestaat dat er ook echt geld, dus niet een lening, in de onderneming gestopt moet worden", zegt Hoekstra, die er meteen wel bij meldt dat daar voorwaarden aan verbonden zullen zijn. Welke dat precies worden, daar wil hij de komende weken en maanden over praten. "We doen dit allemaal om de onderneming te laten overleven en zo veel mogelijk banen te behouden."

Herstructureringsplan

Eind augustus zijn de eerste bedragen van de leningen overgemaakt aan KLM; 277 miljoen euro van de staat en 665 miljoen van de banken, schrijft Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer. Om voor een volgend deel in aanmerking te komen moet het bedrijf uiterlijk 1 oktober een herstructureringsplan hebben ingediend bij het kabinet. Het personeel dat het meeste verdient, moet daarbij ook de zwaarste klappen opvangen.

Air France-KLM moet snijden in de kosten, vindt Hoekstra, zeker ook aan Franse kant. Die kosten zijn nu gebaseerd op het pre-coronatijdperk. "Maar inmiddels staat de halve vloot aan de grond." Om toezicht te houden op die herstructurering, die mogelijk duizenden banen zal kosten, stelt het kabinet een zogeheten 'state agent' aan. Die functionaris gaat namens de staat controleren of het bedrijf zich wel aan de afspraken houdt.

Jeroen Kremers

"Het gaat om heel veel geld, dus willen we iemand heel dicht bij het vuur hebben", zegt Hoekstra. Hij heeft Jeroen Kremers, commissaris bij verschillende financiële instellingen en in het verleden topambtenaar op zijn ministerie, bereid gevonden die rol op zich te nemen.

Volgens Hoekstra heeft Kremers de juiste ervaring voor die functie. "En hij spreekt vloeiend Frans."