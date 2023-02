Geen kroon met grootste diamant ter wereld voor Camilla bij kroning

De Britse koningin-gemalin Camilla zal bij de kroning van koning Charles op 6 mei de kroon van koningin Mary dragen, de echtgenote van koning George V (1865-1936). Deze mededeling van Buckingham Palace maakt een eind aan speculaties dat Camilla de kroon van Charles' grootmoeder wil gebruiken, die de Queen Mother's-kroon wordt genoemd. Daarin zit de grootste diamant ter wereld verwerkt: de Koh-i-Noor.

De speculaties leidden bij sommigen in India tot ergernis, omdat de Koh-i-Noor in de negentiende eeuw door de Britse East India Company als oorlogsbuit uit India is meegenomen om aan de toenmalige koningin Victoria aan te bieden.

In 1937 liet Charles' grootmoeder, de moeder van de vorig jaar overleden koningin Elizabeth II, hem verwerken in de kroon die voor haar werd gemaakt. Tegenwoordig wordt de Koh-i-Noor zowel door India als Pakistan en Afghanistan opgeëist.

In de kroon die Camilla zal dragen worden diamanten gezet die van koningin Elizabeth waren. Charles zelf zal bij de kroning in Westminster Abbey de St. Edward's-kroon opgezet krijgen, het topstuk van de Britse kroonjuwelen. Deze kroon werd in 1661 gemaakt voor zijn verre voorganger Charles II.