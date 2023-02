Persdienst Prigozjin draait op volle toeren, Kremlin negeert Wagnerbaas

"Wagner heeft het hele grondgebied van Soledar onder controle. Ik wil nogmaals benadrukken dat geen andere eenheden dan die van Wagner betrokken waren bij de bestorming van Soledar", schrijft de baas van de Russische huurlingengroep, Jevgeni Prigozjin, in januari op het Telegramkanaal van zijn persdienst. Deze week claimt hij dat Wagner het dorp Krasna Hora vlakbij Bachmoet heeft veroverd. Prigozjin bleef lang geheimzinnig over zijn relatie met het huurlingenleger, dat bekend is vanwege grove schendingen van de mensenrechten, maar sinds afgelopen zomer treedt hij steeds vaker op de voorgrond. Hij schuwt daarbij kritiek op het Russische leger niet. Op zijn Telegramkanaal uit Prigozjin regelmatig zijn frustratie over het gebrek aan erkenning voor de prestaties van Wagner. Hij geeft hoog op over Wagners overwinningen, terwijl het aan zowel Russische als Westerse zijde stil blijft. Steeds boudere uitspraken Het ministerie van Defensie bevestigde de inname Krasna Hora, maar sprak over 'vrijwilligerseenheden'. Wagner werd niet genoemd. Volgens de Amerikaanse denktank Institute of War (ISW) is een bewuste poging van het ministerie om de rol van Wagner bij de gevechten rondom Bachmoet te bagatelliseren. "Je ziet de rivaliteit rondom Bachmoet", zegt defensie-expert Peter Wijninga. "Prigozjin zou 'even' Bachmoet veroveren. Dat is nog niet gelukt, maar hij doet steeds boudere uitspraken. Hij eist eigenlijk steeds de eer op. Dat is zeer tegen de zin van het Russische leger, want de overwinningen komen absoluut niet alleen door Wagner."

Het in november geopende Wagner-hoofdkwartier in Sint-Petersburg - EPA

"Een keer per week komen de hoofdredacteuren van de Russische media op het Kremlin om hun dienstorders te krijgen. Deze week zouden die te horen hebben gekregen niet meer in positieve zin over Wagner te berichten", zegt Ruslanddeskundige Hubert Smeets. Ook de rekrutering van gevangenen voor het front is overgenomen door het leger zelf. Het roept de vraag op hoelang Prigzozjin nog het hoogste woord kan voeren over de oorlog. Officieel zijn huurlingenlegers in Rusland verboden. Op sociale media wordt al druk gespeculeerd over een mogelijke verdwijning van de Wagnerbaas. Prigozjin lijkt inderdaad zijn hand te hebben overspeeld, zegt Smeets. "Maar het is te vroeg om te zeggen dat dit het einde van Prigozjin is. Ik denk dat hij iets meer leverage heeft dan menigeen denkt." Een belangrijke Russische trollenfabriek, Internet Research Agency (IRA), is eigendom van Prigozjin . Daarnaast is Wagner niet alleen actief in de oorlog in Oekraïne. "Hij kan zich misschien de kritiek veroorloven zolang hij van belang is voor operaties, zoals die in Syrië."

Rusland-correspondent Iris de Graaf: "In zijn mediaoptredens heeft Prigozjin vaak kritiek op Russische politici en de politieke elite. En hij prijst juist de 'gewone Rus', die hard werkt en zijn leven geeft voor de 'bescherming van het moederland'. Daarmee spreekt hij een enorme groep patriotten en nationalisten aan. Daardoor lijkt een soort cultus te ontstaan rondom Prigozjin en zijn huurlingenleger. Veel Russen die de 'speciale operatie' steunen zien hem als een groot leider van een soort 'elite-leger', dat een voorbeeld zou moeten zijn voor het Russische leger. Ze vertrouwen erop dat Prigozjin doet wat er moet gebeuren zonder zich te veel aan te trekken van de regels, 'in tegenstelling tot het gewone leger'. Het publiek lijkt hem graag te zien als vervanger van opperbevelhebber Gerasimov, sommigen roepen zelfs dat hij president zou moeten worden. En hoewel het erop lijkt dat Prigozjin uit is op een sleutelrol in de hoge kringen, krijgt hij dat politieke gewicht absoluut niet in de Russische media of talkshows. Het lijkt erop dat ze in Moskou goed beseffen dat ze Prigozjin en zijn leger nodig hebben en hem daardoor speelruimte geven, maar er zijn duidelijke grenzen. Ja, Wagner wordt openlijk besproken, ze bespreken hoe professioneel en goed het huurlingenleger vecht, maar wel alleen in een ondersteunende rol."