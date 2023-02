Pas als service loopt, rollen Tsitsipas en Medvedev tegenstander op in Rotterdam

Stefanos Tsitsipas had even wat opstartproblemen in Rotterdam, maar in de negende game was hij wakker. De Griekse nummer één van de plaatsingslijst van het ABN Amro Open heeft in zijn eerste ronde de Fin Emil Ruusuvuori verslagen met 7-5, 6-1. Ook voormalig nummer een van de wereld, de Rus Daniil Medvedev, had wat opstartproblemen tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich: 4-6, 6-2, 6-2. Eerder op de dag bereikten ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Gijs Brouwer de tweede ronde. Overige Nederlanders Woensdag spelen Tim van Rijthoven (11.00 uur) en Botic van de Zandschulp (omstreeks 15.00 uur) hun eerste ronde. Die partijen zijn bij de NOS te volgen via een livestream, net als de tweede ronde van Griekspoor rond 21.30 uur tegen Alexander Zverev.

NOS-livestreams ABN Amro Open woensdag 11.00 uur: Tim van Rijthoven -Maxime Cressy (eerste ronde) Omstreeks 15.00 uur: Botic van de Zandschulp - Quentin Halys (eerste ronde) 19.30 uur: Andrej Roeblev (2) en Alex De Minaur (eerste ronde) Gevolgd door: Alexander Zverev (8) - Tallon Griekspoor (tweede ronde)

Tsitsipas zal blij zijn met de laatste anderhalve set van zijn partij, maar wat ging het lastig in het begin tegen de mondiale nummer 52. Ruusuvuori speelt graag op hardcourt, de US Open is zijn favoriete toernooi, en zijn forehand bracht Tsitsipas flink in de problemen. Een paar onnodige fouten van de Griek leverden de Fin een eerste breakpoint op. Tsitsipas, die matig serveerde, begon te mopperen en werd gebroken in game vijf van de eerste set. Het was een solide start van de Fin, tegen de mondiale nummer drie. Direct in de eerste slagen van de rally zette Ruusuvuori Tsitsipas al onder druk.

Niks aan de hand, zo leek het. Maar het breekpunt in de partij vond plaats in de negende game. Zwaarbevochten voorkwam Tsitsipas dat hij set één met 6-4 verloor. Een game waarin Ruusuvuori's forehand plots was verdwenen. Door de zenuwen wellicht. Tsitsipas profiteerde door direct terug te breken en nog twee games op rij te pakken. De service van de Griek begon te lopen, want daar had het flink aan gelegen in de eerste games, en Tsitsipas begon agressiever te spelen. In de game op 6-5, eentje die Ruusuvuori niet mocht verliezen, gaf hij twee punten zomaar weg. Kadootjes die Tsitsipas met genoegen uitpakte om de eerste set te winnen. Al vroeg in de tweede set toonde Tsitsipas opnieuw zijn gretigheid en in de vierde game was het raak. Met twee indrukwekkende winners brak hij Ruusuvuori opnieuw. Ook mentaal was de Fin gebroken en Tsitsipas liep in een mum van tijd uit naar 6-1. In de achtste finales treft Tsitsipas Benjamin Bonzi of Jannik Sinner. Ook Medvedev wint Na de partij van Tsitsipas betrad een van die andere grote namen in Rotterdam de baan. Medvedev trof Davidovich Fokina en had in de eerste set de grootste moeite met de Spanjaard. In set twee stelde Medvedev orde op zaken: 4-6, 6-2, 6-2.

Finishing with a flourish. 👍@DaniilMedwed turned the tables completely on Davidovich Fokina and made it safely through to the last 16 after all: 4-6 6-2 6-2. #abnamroopen pic.twitter.com/UmNm8Yg4Xs — ABN AMRO Open (@abnamroopen) February 14, 2023

Het liep in de eerste set voor geen meter bij de Rus, die liep te mekkeren en veel contact zocht met zijn coach op de tribune. Zijn service liep niet en Medvedev werd drie keer gebroken. Een vroege break in de vierde game van de tweede set was welkom, waarna de Rus snel uitliep. In set drie was al vrij snel duidelijk dat de tank bij Davidovich leeg was, toen hij in de allereerste game zijn servicegame verloor door een dubbele fout. Eerder op de dag speelde ook titelhouder Félix Auger-Aliassime zijn eerste partij van het toernooi. De mondiale nummer acht had een eenvoudige middag tegen Lorenzo Sonego: 6-2, 6-3.