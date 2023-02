Gemeente Buren geeft toestemming voor zoektocht naar nazi-schat

De gemeente Buren heeft een historicus toestemming gegeven te zoeken naar een nazi-schat die mogelijk verstopt is in Ommeren. Het gaat om vier kisten vol met juwelen die in 1944 door Duitse soldaten begraven zouden zijn.

De schatzoekers zijn geïnspireerd door de openbaarmaking van een oude, geschetste landkaart door het Nationaal Archief, begin vorige maand. Op die kaart staan aanwijzingen voor een nooit gevonden schat.

"Die is meerdere miljoenen waard", zei Annet Waalkens van het Nationaal Archief toen. De kaart komt uit het archief van het Nederlands Beheerinstituut, dat na de oorlog op zoek ging naar Duits vermogen in ons land.

Na de openbaarmaking van de kaart gingen meerdere mensen in weerwil van een gemeentelijk verbod op jacht naar de kisten. De gemeente hoopt nu, door toestemming te geven voor de zoektocht, dat duidelijk wordt of de schat er ook echt ligt. "Door onderzoek te doen willen we voor eens en altijd kunnen uitsluiten of er wel of geen schat ligt", aldus een woordvoerder bij Omroep Gelderland.