Waar gaat het Giro555-geld straks naartoe? En vier andere vragen

Aan noodhulp en wederopbouw, is het korte antwoord. Maar waaraan precies, moet de komende tijd nog blijken en het is afhankelijk van wat er nodig is in het rampgebied. "We kijken nauwkeurig waar de noden het hoogst zijn en de behoeften het grootst", zegt een woordvoerder van de actie.

Nu de reddingsoperatie ten einde is en ook Nederlandse hulverleners terugkomen uit het rampgebied, houden de Samenwerkende Hulporganisaties hun actiedag voor Giro555. Want door de aardbevingen zijn miljoenen mensen dakloos geworden en ontbreekt het in het rampgebied in Turkije en Syrië aan allerlei basisvoorzieningen.

2. Je maakt een donatie over, en dan?

Negen van de elf goede doelen die deel uitmaken van de Samenwerkende Hulporganisaties (zie kader), krijgen een percentage van de opbrengst dat vooraf is vastgesteld. In de getroffen gebieden werken zij samen met lokale partnerorganisaties, zoals de Turkse en Syrische Rode Halvemaan.

Verschillende hulporganisaties geven ook cash aan getroffen mensen. "Dan kunnen mensen zelf de keuze maken wat ze het hardst nodig hebben en wordt het geld direct uitgegeven in de lokale gemeenschap", zegt de woordvoerder.

Omdat Plan International en Terre des Hommes niet in het rampgebied werken, zien zij af van het geld van deze actie. Wel actief in het noordwesten van Syrië is Artsen zonder Grenzen (AzG). De medische noodhulporganisatie doet uit principe sinds 2006 niet meer mee aan Giro555, mede vanwege een van de criteria voor Giro555 om in actie te komen: dat media aandacht aan de ramp besteden.

"Het is supergoed dat er aandacht en geld gaat naar deze verschrikkelijke situatie. Maar wij geven medische noodhulp, in situaties of die nou wel of niet in het nieuws zijn", zegt een woordvoerder. "Bijvoorbeeld in Nigeria, waar we elke dag duizenden kinderen behandelen die ernstig ondervoed zijn."

3. Komt de hulp ook wel in Syrië terecht?

Dat het moeilijk is om hulp ter plaatse te krijgen in Syrië, dat al twaalf jaar wordt verscheurd door een burgeroorlog, is deze week wel gebleken. Inmiddels zijn er drie grensovergangen open. Maar die moeilijkheid speelt geen rol in de keuzes die hulporganisaties maken, verzekert de woordvoerder van Giro555.

"Natuurlijk kan het dat hulp op bepaalde plekken moeilijker op gang komt dan op andere, door de kapotte infrastructuur bijvoorbeeld. Maar we zullen nooit zeggen 'dan gaat het naar Turkije, want dat is makkelijker'." Wat er van de hulp ter plaatse gaat lukken en welke moeilijkheden er verder bij komen kijken, moet de komende tijd blijken.

De hulporganisaties bereiden zich voor op de landelijke actiedag: