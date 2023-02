Studentenorganisaties bezorgd om einde grote studieboekenleverancier

Studentenorganisaties vrezen een gebrek aan concurrentie bij het leveren van studiemateriaal, nu een grote leverancier ermee stopt. Gisteren zei moederbedrijf The Learning Network te stoppen met de activiteiten van Studystore en Studers. Studystore verkoopt boeken en ander lesmateriaal aan universitaire en hbo-studenten, Studers aan mbo-studenten.

Aan het begin van dit studiejaar hadden Studystore en Studers grote problemen met het op tijd leveren van boeken. En die problemen duurden voort. "In januari, tijdens de leveringen voor het tweede semester, is gebleken dat de problemen onvoldoende te boven zijn gekomen en heeft de directie moeten besluiten om de activiteiten definitief te staken", aldus het moederbedrijf.

Grootste mbo-leverancier

Studers was de grootste leverancier van mbo-boeken. Volgens JOB MBO, de belangenorganisatie van mbo-studenten, blijft er nu eigenlijk nog maar één andere grote partij over: MBOwebshop. "De kosten van studiemateriaal zijn al hoog", zegt Milan Safy van JOB MBO. "En wij zijn bang dat dit voor mbo-studenten tot nog hogere kosten zal leiden."

De LSVB, de belangenorganisatie van universitaire en hbo-studenten, heeft dezelfde vrees wat betreft hbo- en universitair studiemateriaal. "Er zijn bijzonder weinig andere partijen, waardoor studieboeken misschien duurder worden", zegt Joram van Velzen van LSVB.

Ook vreest hij dat andere partijen de grote vraag door het wegvallen van Studystore niet aankunnen. "Ik hou mijn hart vast voor komend studiejaar. Het gaat dan om honderdduizenden boeken die geleverd moeten worden, daar maak ik me zorgen om."

'Genoeg concurrentie'

MBOwebshop had tot nu toe een marktaandeel van rond de 33 procent. En volgens directeur Jeroen Borgsteede blijft er genoeg concurrentie over. "Studenten kunnen op een heleboel plekken kopen en dat is straks nog steeds zo. Je kunt vaak bij uitgevers rechtstreeks kopen, er is bol.com en zo zijn er een heleboel mogelijkheden."

The Learning Network zegt dat er 26 banen verdwijnen door het stoppen met de twee merken. Al bestelde boeken worden nog geleverd en als iets niet op voorraad is krijgen klanten hun geld terug. Het bedrijf blijft wel actief op de markt voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs.