Grondwater inzet waterschapsverkiezingen: 'Peil moet omhoog'

De problemen met het veen zijn een belangrijk thema in het waterschap in Friesland, het Wetterskip Fryslân. Daar hebben ze meer dan 70.000 hectare veen met daarop zo'n 900 boerenbedrijven. Een daarvan is het melkveebedrijf van Haye Ketelaar in Heeg.

Het grondwaterpeil onder zijn land staat nu gemiddeld zo'n 80 centimeter onder het maaiveld. Maar ook hij moet er aan geloven. "Ze hebben het over een peil van -60 of zelfs -40", zegt hij bezorgd. Om zoveel mogelijk CO2 in de grond te houden wordt -20 als de ideale stand gezien. "Maar daar kun je niks mee, dan kan ik er net zo goed mee ophouden."

Met een hoog waterpeil groeit er minder gras. Dat verbouwt Ketelaar nu als voer voor zijn koeien. Minder gras betekent minder opbrengst: "Wat is dan je verdienmodel?" Dat vraagt ook melkveehouder Jaap Formsma zich af. Hij heeft een bedrijf met 210 koeien in de Groote Veenpolder en snijdt nog een ander gevoelig punt aan: "Mijn koeien hebben geen zwemvliezen. Die zou hij dan binnen moeten houden, zegt Formsma: "Je verliest er ook een oer-Hollands tafereel door".

'Kampioen water vasthouden'

Sjoerd Galema is lijsttrekker voor het CDA en hij komt op voor de belangen van de boeren in Friesland. "Er moet goed gekeken worden waar wat kan", zegt Galema, die eerder gedeputeerde voor de provincie Friesland en bestuurder bij zuivelbedrijf FrieslandCampina was. "Op sommige plekken betekent dat het grondwaterpeil verhogen. Maar het is ook belangrijk dat we in deze provincie kunnen blijven boeren. Wat is hun perspectief? Dat moet je weten voor je het waterpeil omhoog gooit."

Ook Monique Plantinga van de 'groene' partij Water Natuurlijk wil dat de boeren in Friesland blijven. Maar ze wil tegelijkertijd ook "kampioen water vasthouden worden". In sommige gevallen betekent dat volgens haar dat er landbouwgrond opgeofferd moet worden.