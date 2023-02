Drenthe, Friesland en Overijssel: wij zijn niet geschikt voor wolven

De provincies Drenthe, Overijssel en Friesland vinden hun natuurgebieden niet geschikt voor wolven. Dat schrijven ze in een brief aan minister Van der Wal voor Natuur. Ze willen dat er in Europees verband leefgebieden worden aangewezen.

Volgens de provincies zijn er in hun gebieden niet genoeg uitgestrekte bosgebieden waarin de wolf zich kan verschuilen en te weinig dieren waarop ze kunnen jagen. "Nederland heeft zich tot nu toe niet echt geroerd in het Europees Parlement", zegt de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) bij RTV Drenthe. "Ondertussen veroorzaakt de wolf onrust en verdriet in ons land."

De provincies willen daarom dat de minister bij de Europese Commissie bepleit dat de zwaar beschermde status van de wolf wordt aangepast. De wolf mag nu niet verstoord, verjaagd of gedood worden. Ook zijn leefgebied moet met rust worden gelaten, terwijl de wolf zelf mag bepalen waar hij zich vestigt. "Er komen steeds meer wolven en het draagvlak onder Drenten is klein. Daarom vragen wij de minister met nadruk het beschermingsniveau naar beneden te halen", aldus Jumelet.

De brief is niet ondertekend door Gelderland, waar verschillende wolvenroedels op de Veluwe zitten. Toch zitten ze ook daar met de wolf in hun maag: de provincie wilde een tamme jonge wolf verjagen met een paintballgeweer, maar de rechter stak daar een stokje voor, onder meer vanwege de strenge Europese beschermingsregels.