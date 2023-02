Geen aanwijzing voor Chinese spionage, een raket miste mysterieus object

De drie voorwerpen werden vrijdag, zaterdag en zondag neergeschoten boven Noord-Amerika. Vandaag werd duidelijk dat het uitschakelen van het laatste niet geheel volgens plan is gegaan. De eerste raket miste het object. Pas bij de tweede poging raakte de Amerikaanse straaljager het doelwit, dat is neergestort in het Huronmeer.

Mogelijk zijn de vliegende apparaten gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek door commerciële partijen. Maar zolang geen partij of land naar voren stapt, blijft het voorlopig gissen van wie ze waren en wat hun missie was.

De zoektocht naar de brokstukken is nog niet klaar. Zolang de objecten niet zijn geborgen en onderzocht, valt volgens de woordvoerder niets met zekerheid te zeggen. "Maar tot nu toe hebben we geen indicatie dat deze drie objecten onderdeel waren van het Chinese ballonspionageprogramma , of dat ze overduidelijk betrokken waren bij een poging om inlichtingen te verzamelen."

De eerste afgevuurde raket is "ongevaarlijk" in het meer terechtgekomen, stelt de Amerikaanse legerleiding. De afzwaaier zou niet tot schade of gewonden hebben geleid in Canada of de VS.

Sinds het neerhalen van de grote Chinese ballon eerder deze maand zijn Washington en Peking verwikkeld in een diplomatieke rel. De twee grootmachten beschuldigen elkaar van spionage middels ballonnen. Ook ontkennen beide de ander op deze manier te hebben bespioneerd.

China zegt dat de VS een afgedwaalde weerballon heeft neergehaald. De regering spreekt van een 'duidelijk overreactie' van de Verenigde Staten. Gisteren zei Peking dat de VS in een jaar tijd zelf zeker tien 'spionballonnen' over China heeft laten vliegen. Washington ontkent die aantijging stellig.

Ook Japan vermoedt ballonspionage

Japan en Taiwan, bondgenoten van de VS, mengen zich nu ook in de discussie. Zo heeft het Japanse ministerie van Defensie "sterke vermoedens" dat er driemaal Chinese surveillanceballonnen over Japans gebied zijn gevlogen sinds 2019. Het Taiwanese ministerie van Defensie waarschuwt China dat het zulke ballonnen gelijk zal neerschieten als zoiets gebeurt boven Taiwan.