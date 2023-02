Ook mbo-stagiairs krijgen dekkende onkostenvergoeding

Mbo-studenten moeten vanaf dit jaar minimaal een dekkende onkostenvergoeding krijgen tijdens hun stage. Omdat ze geen vergoeding krijgen, maken zij nu vaak zelf kosten, bijvoorbeeld om naar hun stageplek te reizen.

Dat is de belangrijkste afspraak in het Stagepact Mbo, dat vandaag is ondertekend door onder anderen minister Dijkgraaf van Onderwijs, jongerenorganisaties, werkgevers en vakbonden.

Mbo-stagiairs worden nu nog vaak anders behandeld dan bijvoorbeeld hbo'ers, die wel een onkosten- en een stagevergoeding krijgen. En dat moet veranderen, vinden de ondertekenaars.

Naast de onkostenvergoeding moeten mbo'ers in de toekomst ook een stagevergoeding krijgen. De betrokken partijen moeten daar samen afspraken over gaan maken. Hoe hoog die vergoeding dan wordt, is nog niet duidelijk.

Uitbannen stagediscriminatie

In het Stagepact staat verder dat de overheid, scholen en leerbedrijven samen verantwoordelijk zijn voor het uitbannen van stagediscriminatie.

Er wordt een proef gedaan waaraan een deel van de mbo-scholen en een kopgroep van bedrijven meedoet: de scholen plaatsen studenten als stagiair op basis van hun leerwens. De bedrijven moeten die stagiair vervolgens accepteren en mogen daarbij niet kijken naar persoonlijke kenmerken. De zogenoemde 'klikgesprekken' tussen stagiair en bedrijf, waarin gekeken wordt of er een match is, verdwijnen.

Er wordt tussentijds gekeken of de proef werkt om discriminatie van bijvoorbeeld mensen met een niet-Nederlandse achternaam tegen te gaan.

Het Stagepact loopt tot 2027. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap investeert er 30 miljoen euro in.