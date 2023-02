Kamermeerderheid wil asielzoekers opvangen buiten de EU, bijvoorbeeld Rwanda

Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil met bijvoorbeeld Rwanda een deal sluiten over het tegen betaling opvangen van asielzoekers. Het zoekt hiervoor naar partnerlanden.

Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit "veelbelovende kansen" biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.

Het Deense parlement nam de wet in 2021 aan om het aantal asielverzoeken door de afschrikwekkende werking te verlagen. "Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd", zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. "Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken."

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Verenigd Koninkrijk heeft hetzelfde plan en maakte al vergaande afspraken met Rwanda. In juni vorig jaar zou de eerste vlucht met asielzoekers die illegaal waren binnengekomen vertrekken. Tot woede van de Britse regering sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit dat dat niet mocht. Een nieuwe vlucht is nog niet gepland.

VVD-staatssecretaris Van der Burg voor Asielzaken heeft eerder in een debat gezegd dat Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven.

De Rwandese regering opende voor de asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk het Hope Hostel: