Eerste hulp via nieuwe grensovergang naar Syrië, reddingsacties ten einde

Tien vrachtwagens met hulpgoederen zijn de grensovergang Bab al-Salam overgestoken. Er is niet bekendgemaakt om welke goederen het gaat. Het is voor het eerst sinds 2020 dat de grens weer geopend is.

Een eerste konvooi met hulpgoederen is Syrië binnengekomen over een extra heropende grensovergang met Turkije, melden de Verenigde Naties. Syriërs in oppositiegebied hebben sinds de aardbeving, ruim een week geleden, van buitenaf nog geen hulp gekregen voor de ramp.

De Witte Helmen, een vrijwilligersorganisatie in oppositiegebied, uitten kritiek op het besluit en noemden het een politiek spel. Het regime van Assad heeft jarenlang met hulp van Rusland humanitaire hulp geblokkeerd voor de bewoners in het gebied.

De VN maakte gisteren bekend dat president Assad toestemming heeft gegeven om twee extra grensovergangen met Turkije te openen voor hulpkonvooien. Een groot deel van het getroffen gebied is in handen van Syrische oppositiegroepen, die afgesloten zijn van het Syrische regeringsgebied.

Tot nu toe was alleen grensovergang Bab al-Hawa open vanuit Turkije. Vorige week kwamen daar 26 vrachtwagens van de VN met hulpgoederen binnen, maar die hulpgoederen hadden niet te maken met de aardbeving. Er zaten geen medicijnen of gereedschap om te graven bij, wat op dat moment het hardste nodig was.

Na de ramp kwam er wel internationale hulp aan in de Syrische hoofdstad Damascus, voornamelijk uit Arabische buurlanden. Deze hulp verliep via het regime van Assad, en werd niet naar oppositiegebied gestuurd.

Einde van reddingsoperaties

De vrijwilligers van de Witte Helmen, die mensen uit het puin hebben gegraven, kondigden vandaag aan dat reddingsoperaties ten einde lopen. De kans dat er nog levenden gevonden worden is nihil. In het gebied heeft de organisatie met weinig middelen mensen moeten uitgraven, vaak met de hand.

Ook in Turkije stoppen verschillende landen met hun reddingsoperaties. Toch werden vandaag nog zeker zeven levende mensen uit het puin gered. Een vrouw in de Turkse provincie Hatay werd 205 uur na de beving nog gered, meldt CNN Turk.

Het dodental van de aardbeving in Turkije staat op bijna 32.000. In Syrië is het moeilijker om een overzicht te krijgen van het aantal slachtoffers. Volgens de laatste cijfers zijn er zeker 5800 mensen omgekomen. Zo'n negen miljoen mensen in Syrië zijn door de aardbeving getroffen, zegt de VN. De Witte Helmen kondigde gisteren een rouwperiode van een week tijd aan.