IS-vrouwen voor de rechter, maar voor jezidi's is geen straf hoog genoeg

Jezidi's in Nederland hopen dat ze zwaar wordt gestraft. Dalal Ghanim is een van hen. Zij is enkele jaren geleden gevlucht is voor IS. "Ik heb zelf meerdere familieleden die door IS zijn vermoord of ontvoerd en je hoort van alle vrouwen hetzelfde: de vrouwen waren in de meeste gevallen veel erger dan mannen. Ze hebben hen zowel fysiek als psychisch mishandeld en in sommige gevallen ook bijgedragen aan verkrachtingen."

De vrouw die terechtstaat is een van de twaalf Nederlandse IS-vrouwen die in november door Nederland uit het gevangenenkamp Al Roj in Noord-Syrië werden teruggehaald en die vandaag in Rotterdam voor de rechter staan. Zij had volgens justitie een jezidi-vrouw als slaaf. De vrouw wordt verdacht van slavernij, een misdaad tegen de menselijkheid.

Voor het eerst staat in Nederland iemand terecht voor een misdrijf tegen jezidi's, een etnische en religieuze minderheid waarvan leden door IS in 2014 massaal werden vermoord of ontvoerd.

Op dit moment verblijven veel jezidi's nog altijd in vluchtelingenkampen in Noord-Irak. Enkele duizenden van hen zijn de afgelopen jaren naar Europa gevlucht. In 2021 werden de misdaden tegen de jezidi's door de Nederlandse overheid erkend als genocide .

De jezidi's zijn een etnische en religieuze minderheid uit Koerdistan, een gebied dat delen van Turkije, Syrië, Irak en Iran omvat. In 2014 viel IS de geboortegrond van de jezidi's binnen, vlakbij de stad Sinjar in Noord-Irak. De terreurgroep zag de jezidi's, die een ander geloof aanhangen, als ongelovigen en duivelsaanbidders. Bij de inname van het gebied werden jezidi-vrouwen tot slaaf gemaakt, hun kinderen gedwongen om te vechten en de mannen gedood. Honderdduizenden vluchtten de bergen in.

Volgens Ghanim is er in Nederland tot nu toe meer aandacht geweest voor de daders en hun verhalen dan voor de slachtoffers. "Het voelde voor ons alsof mensen dachten: het is heel ver dus die horen niet bij ons. Maar de Nederlandse IS'ers, daar willen we wel meer over weten. Dat zit ons dwars want wij zijn de slachtoffers."

Iedere jezidi zal hetzelfde verhaal hebben, denkt Ghanim. "Dit is op zo'n grote schaal gebeurd dat iedereen erdoor geraakt is. We praten hier niet over enkele honderden of enkele duizenden, maar het gaat om bijna een half miljoen mensen. En deze vrouwen die nu voor de rechter komen hebben daar direct aan bijgedragen."

Ook Wahhab Hassoo van de stichting NL helpt Yezidis denkt er zo over. "Een nicht van mijn moeder kwam gewoon haar verkrachter tegen op straat. Letterlijk. Gewoon in Duitsland. Zij is meteen teruggegaan naar Irak, omdat ze bang was", zegt hij.

De stichting NL helpt Yezidis heeft zich er samen met het OM hard voor gemaakt dat gevluchte jezidi-vrouwen in heel Europa hun verhaal konden doen om zo bewijs te verzamelen tegen IS-gangers. Dat bleek niet makkelijk, want veel jezidi-vrouwen worden gedemotiveerd door de volgens hen lage straffen die uitreizigers hier krijgen.

Volgens AIVD-cijfers zijn sinds 2012 zo'n 100 vrouwen uitgereisd naar IS-gebied in Irak en Syrië om zich aan te sluiten bij de terreurorganisatie. Een deel van hen is op eigen kracht teruggekeerd, een deel is gevlucht of overleden en een aantal vrouwen is door Nederland opgehaald uit gevangenenkampen in Syrië.

Hassoo noemt de rechtszaak vandaag een historische dag voor de slachtoffers. "We hopen op de maximale straf en dat is levenslang in Nederland". Maar eigenlijk is geen enkele straf passend voor de gruwelijkheden die tegen de jezidi's zijn gepleegd, zegt hij. "Zij krijgen een celstraf en dan is het voorbij, maar voor ons is het een levenslang trauma."

"We hopen dat hiermee de ellende zal stoppen", zegt Ghanium. "Het is niet de eerste keer en ook niet de laatste keer dat zoiets gebeurt. Daarom moeten deze vrouwen de juiste straffen krijgen zodat dit hopelijk in de toekomst voorkomen kan worden."