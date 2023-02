Volleybalbond wil in Parijs 'met vier beachteams strijden om olympische medailles'

Een beachvolleybalstadion aan de voet van de Eiffeltoren: de ogen van de beachvolleyballers beginnen te stralen als ze ernaar kijken. Het komende anderhalf jaar gaan ze ervoor strijden om daar tijdens de Olympische Spelen van 2024 te mogen spelen.

Als het aan Michel Everaert, de technisch directeur van volleybalbond Nevobo, ligt, is daar in Parijs straks het maximumaantal van vier Nederlandse teams te bewonderen, twee mannenteams en twee vrouwenteams. "Dat verwachten we en daar rekenen we op", klinkt het vastberaden tijdens een persconferentie in Den Haag.

"De verwachtingen zijn hooggespannen", legt Everaert uit. "En eigenlijk willen we daar ook gewoon naartoe gaan om medailles te winnen. Dat we zo overtuigd zijn van onze kansen, hebben we eigenlijk nooit gehad. Dat is wel een unieke situatie."

Korte olympische cyclus

De olympische cyclus is echter wel iets anders dan de voorgaande keren, omdat de Spelen van Tokio een jaar verplaatst werden vanwege de coronapandemie. "Normaal gesproken duurt een cyclus vier jaar, waarbij je het eerste jaar een beetje gaat bouwen. Nu gaat het wel snel. Over anderhalf jaar staan we al in Parijs. Het moet nu allemaal al gaan gebeuren."