Karsdorp weer fit en op één lijn met AS Roma-coach Mourinho: 'Geen verrader'

Rick Karsdorp is na maandenlange afwezigheid weer beschikbaar voor AS Roma. De 28-jarige verdediger is hersteld van zijn blessure en kan ook weer met trainer José Mourinho, met wie hij in november in conflict raakte, door één deur.

Mourinho spuwde destijds na afloop van het competitieduel met Sassuolo (1-1) zijn gal: "Van de zestien spelers die in actie kwamen, was ik tevreden over vijftien van hen. De andere speler - ik zal niet zeggen wie dat is - heeft de anderen verraden door zijn gebrek aan professionaliteit op het veld. Ik heb hem verteld dat hij in januari een nieuwe club kan zoeken."

Hoewel de Portugees geen naam noemde, dachten de Italiaanse media te weten het om Karsdorp ging, die in de kleedkamer in het bijzijn van zijn ploeggenoten ook de volle laag van Mourinho zou hebben gekregen. "Zo ga je niet om met een speler die al vijf jaar voor AS Roma speelt", reageerde Johan Henkes, de zaakwaarnemer van de oud-Feyenoorder.