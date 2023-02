OM eist 22 jaar tegen Henk R., beter bekend als de Zwarte Cobra

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 22 jaar tegen de van moord verdachte Henk R., alias de Zwarte Cobra. Hij zou opdracht hebben gegeven voor de moord in 1993 op een man in Antwerpen. Daarbij kwam ook de vriendin van de man om het leven.

Volgens het OM had de 71-jarige R. een schuld bij het slachtoffer in verband met een drugsdeal. Getuigen zouden hebben bevestigd dat R. opdracht voor de moord heeft gegeven, omdat hij liquideren goedkoper vond dan betalen.

Toen het slachtoffer in de nacht van 8 op 9 mei zijn auto wilde parkeren, openden de uitvoeders van de moord het vuur. Ook zijn vriendin die naast hem zat, werd daarbij gedood.

Eerder veroordeeld

Twee uitvoerders van de aanslag zijn eerder tot levenslang veroordeeld. R. zat op dat moment een straf van twintig jaar uit in de Verenigde Staten wegens de smokkel van xtc-pillen. Toen hij in 2001 in Nederland terugkwam werd hij aangehouden, omdat hij hier nog een straf moest uitzitten voor een andere drugszaak. Het OM besloot ook te onderzoeken of hij alsnog voor de moord in Antwerpen kon worden vervolgd.

De in Paramaribo R. geboren R. stond in de jaren 90 bekend als een grote wiet- en hasjhandelaar. In de jaren 70 hield hij zich bezig met inbraken en had hij de reputatie dat hij overal binnen kon komen.