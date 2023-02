Oud-gouverneur Haley wil het bij de voorverkiezingen opnemen tegen Trump

Bij de Republikeinen in de Verenigde Staten heeft de eerste partijprominent zich gemeld om het in de voorverkiezingen voor het presidentschap op te nemen tegen Donald Trump. Nikki Haley, oud-gouverneur en voormalig VN-ambassadeur, maakte vandaag bekend dat ze president wil worden.

Haley (51) zegt dat het tijd is dat een nieuwe generatie het bij de Republikeinen voor het zeggen krijgt. Oud-president Trump, die haar ooit naar voren schoof bij de Verenigde Naties, zou bij een eventuele inauguratie 78 jaar zijn. Huidig president Biden is 80.

Ze herinnert kiezers eraan dat de Republikeinse kandidaat bij zeven van de acht laatste presidentsverkiezingen niet de meeste stemmen kreeg. "Dat moet echt veranderen."

Racisme

In een campagnevideo legt ze de nadruk op haar achtergrond. "Niet zwart, niet wit. Ik was anders", zegt ze. Haley is een dochter van immigranten uit India en groeide op in een dorpje in South Carolina "waar de spoorlijn de grens vormde tussen zwart en wit."

Ook gaat ze in op de kritiek dat Amerika een racistisch land is. Ze vergelijkt de VS met China en Iran, om te concluderen dat "zelfs op onze slechtste dag, we gezegend zijn dat we in Amerika wonen".

Bekijk hier de hele campagnevideo: