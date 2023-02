Van der Burg: Marechaussee mag etniciteit geen rol meer laten spelen

Staatsecretaris Van der Burg zal de rechterlijke uitspraak over discriminatie bij grenscontroles "onverkort" uitvoeren. Hij zei in de Tweede Kamer dat hij de Marechaussee opdracht zal geven om bij controles geen profielen meer te gebruiken waar etniciteit of ras een rol spelen.

Het hof in Den Haag bepaalde vanochtend dat de Marechaussee niet langer mensen mag controleren op basis van hun huidskleur. Volgens de rechters heeft de Marechaussee zich bij grenscontroles schuldig gemaakt aan discriminatie. Denk-Kamerlid Van Baarle riep Van der Burg op te erkennen dat de controles "zo fout waren als een deur en niet hadden mogen gebeuren".

Nog niet duidelijk of kabinet in cassatie gaat

De staatssecretaris zei in zijn antwoord dat de rechter tot vandaag niet vond dat de controles fout waren, maar dat de hogere rechter er anders over denkt. Hij wilde geen kwalificatie geven aan het eerdere controlebeleid, maar benadrukte dat ook het kabinet tegen discriminatie en racisme is. "Daar zijn we het over eens.''

Van der Burg weet nog niet of het kabinet zich bij de uitspraak van het hof neerlegt of in cassatie gaat. Hij gaat daarover nog overleggen en denkt volgende week de knoop te kunnen doorhakken. Verschillende partijen in de Kamer riepen hem op niet verder te procederen en dus niet naar de Hoge Raad te stappen.