Ook Amsterdam mag studenten niet uitsluiten van energietoeslag

Ook Amsterdam mag studenten niet als groep uitsluiten van een eenmalige energietoeslag. Een student was het er niet mee eens dat de gemeente zijn aanvraag voor de regeling afwees en krijgt nu gelijk van de rechtbank.

De energietoeslag is een landelijke regeling om mensen met een laag inkomen te compenseren voor de hoge energieprijzen. Mensen die moeten rondkomen van een minimumloon kunnen eenmalig 1300 euro per huishouden krijgen.

Studenten kunnen in de meeste gemeenten geen gebruik maken van die regeling. Zij kunnen wel proberen via de individuele bijzondere bijstand een toeslag te krijgen, maar daar zijn strengere voorwaarden voor.

Gemeenten stelden dat beleid op op advies van de minister voor Armoedebestrijding. Omdat de woonsituatie van studenten divers is, kwam volgens de minister via de bijzondere bijstand het geld terecht bij de studentenhuishoudens die het daadwerkelijk nodig hebben.

Nijmegen

Maar studenten vinden dat oneerlijk. Eerder spande een student daarom een zaak aan tegen de gemeente Nijmegen. Hij kreeg afgelopen zomer gelijk, waardoor studenten daar alsnog een energietoeslag kunnen krijgen.

Andere gemeenten besloten daarna ook om de energietoeslag ook voor studenten beschikbaar te maken, maar lang niet alle gemeenten deden dat. In onder meer Amsterdam moesten studenten nog steeds een beroep doen op de bijzondere bijstand.

Onderscheid tussen studenten en niet-studenten

De uitspraak van vandaag brengt daar in Amsterdam verandering in. De rechter geeft de student gelijk dat de gemeente Amsterdam niet goed genoeg kan uitleggen waarom studenten geen aanspraak kunnen maken op de eenmalige toeslag.

"Zo vallen onder de regeling ook jongeren van 21 jaar en ouder die aan het begin van hun loopbaan staan en een startsalaris van net boven het minimumloon ontvangen. Er zijn studenten die zich wat betreft hun inkomen en woonsituatie in precies dezelfde situatie bevinden als deze groep. In zoverre is dan ook sprake van een ongelijke behandeling van vergelijkbare gevallen", is het oordeel van de rechtbank.

Het betekent niet dat de 24-jarige student die de zaak aanspande tegen Amsterdam de energietoeslag meteen krijgt. Het is namelijk niet duidelijk of hij wel aan andere voorwaarden voldoet. De gemeente moet van de rechter binnen zes weken een beslissing daarover nemen.