Ferrari heeft zelfvertrouwen getankt en draait meteen rondjes met de SF-23

Wat hem betreft mag het seizoen vandaag starten. "We hebben een lange winter gehad. Mijn lijf wilde in januari alweer racen. Dat wordt alleen maar heftiger nu ik de auto heb gezien. Hij is nog mooier dan vorig jaar."

Via de boordradio deelde hij meteen zijn eerste indrukken. "Het voelt goed en rijdt probleemloos. Natuurlijk kunnen we er weinig uit opmaken, maar het is een genot om in te rijden. Zeker op deze plek, met al die passie en energie. Ik kon zwaaien naar de tifosi. Dit maak je bij geen enkel ander team mee."

Het is aan teambaas Fred Vasseur om de succesjacht in goede banen te leiden. "Het maakt mij niet uit wie er een grand prix wint, als we maar winnen en het waarmaken. Ik heb geen voorkeur voor Charles of Carlos", stelt de opvolger van de afgeserveerde Mattia Binotto. "In Bahrein moeten we meteen vooraan staan."

Hoe de drie rondjes Fiorano van Sainz verliepen, is niet duidelijk, omdat de rechtstreekse beeldregistratie toen al was gestaakt. Maar dat Ferrari vertrouwen heeft getankt en vol optimisme naar Bahrein vliegt, is glashelder. In het oliestaatje zijn eind volgende week de testdagen en start begin maart het seizoen. Het doel liegt er niet om. "Winnen en wereldkampioen worden. Als coureur en als team", zegt Leclerc.

Sainz serveerde nog een culinair getinte ontboezeming over zijn fysieke gesteldheid. "Ik heb hard getraind en ben behoorlijk fit, maar er moet nog een kilo af. Het komt door de verrukkelijke antipasti. Ik probeer me steeds te beperken tot één bordje, maar ik kan de verleiding niet weerstaan. Ik voel me nogal thuis in Italië, maar voor de seizoensstart moet ik de antipasti afzweren."

In 2020 en 2021 won de geplaagde renstal geen enkele race. In 2022 lukte dat wel. Max Verstappens Red Bull Racing was het beste team, maar Ferrari liet wel het jarenlang oppermachtige Mercedes achter zich.

Het is lang geleden dat Ferrari grote Formule 1-successen boekte. Kimi Räikkönen was in 2007 de laatste wereldkampioen. En in 2008 sleepte de Fin met zijn Braziliaanse teamgenoot Felipe Massa de constructeurstitel binnen, maar sindsdien staat de Scuderia droog.

De Fransman - overgekomen van Alfa Romeo - is vereerd met zijn nieuwe baan. "Het is een privilege om hier te werken. Dat merkte ik vooral toen we voor het eerst de motor startten. Een kippenvelmoment, heel intens en emotioneel. Ik voel de liefde en de passie, draag de verantwoordelijkheid en ben heel blij dat we deze auto vandaag echt met de fans konden delen. Dat is toch veel mooier dan zo'n virtuele lancering, zoals je bij andere teams ziet."

De kersverse Ferrari-preses weet waar de sleutel naar grandprixzeges ligt. "Betrouwbaarheid. Het is geen geheim dat de motor vorig jaar te onbetrouwbaar was, maar er is in de winter hard gewerkt om alle problemen te tackelen. Tijdens het seizoen kon dat niet en moesten we voorzichtig opereren. Ik denk dat we er nu wel klaar voor zijn."

Hoe goed Ferrari in Bahrein uit de startblokken schiet, is een vraagteken, erkent Vasseur. "Beide coureurs hebben al in de simulator gezeten, maar zo'n sessie kun je niet vergelijken met het echte asfalt. Bovendien mogen we in Bahrein maar drie dagen testen met een auto. Dat is dus drie keer een halve dag per coureur. Heel krap, maar we staan er prima voor."