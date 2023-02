Directeur 'blunderend' Waternet Amsterdam al na elf maanden weg

Algemeen directeur Annelore Roelofs van Waternet Amsterdam treedt terug uit haar functie. Ze vertrekt vandaag al. Roelofs heeft nog geen elf maanden leiding gegeven aan het bedrijf, maar zag zich geconfronteerd met tal van problemen.

Onlangs werd bekend dat Waternet nog bijna een kwart miljard euro aan waterschapsbelasting moet innen bij haar klanten. Bij ruim 25.000 huishoudens werd in augustus 2022 juist te veel geld afgeschreven door Waternet, meldt NH Nieuws/AT5.

Waternet Amsterdam is de enige publieke organisatie in Nederland die de hele waterkringloop van a tot z verzorgt. Het is een combinatie van een drinkwaterbedrijf, rioolwaterzuiveringsbedrijf en waterschap. Roelofs, eerder plaatsvervangend korpschef bij de politie Flevoland en plaatsvervangend hoofddirecteur bij de IND, begon op 28 maart vorig jaar bij Waternet.

Toen al waren er tal van problemen, vooral als gevolg van de invoering van een nieuw ict-systeem voor incasso's. In de zomer van 2021 kregen ruim een kwart miljoen klanten te horen dat er binnen een paar dagen meerdere bedragen automatisch werden afgeschreven.

Veel geld afgeschreven

Vorig jaar zomer ging het opnieuw op grote schaal mis en werd bij ruim 25.000 Amsterdammers te veel geld afgeschreven door Waternet, aldus wethouder Melanie van der Horst toen in een brief aan de gemeenteraad. In de meeste gevallen werd het bedrag twee keer afgeschreven.

Voor de SP in Amsterdam was de maat toen al vol. "Excuses maken, allemaal goed. Het later weer rechtbreien, allemaal aardig. Maar waarom nu niet gewoon in een keer goed?", zei raadslid Remine Alberts eerder. Ze sprak van een "blunderend waterbedrijf".

Verjaringstermijn

Eind januari dit jaar bleek ook dat Waternet nog voor 237 miljoen euro aan waterschapsbelasting moet innen. Het gaat om rekeningen voor een deel van 2021 en 2022. In de gemeenteraad ontstond onrust, omdat raadslid Diederik Boomsma (CDA) bang was dat een groot deel van dat geld niet meer geïnd kan worden, omdat de verjaringstermijn van een jaar al zou zijn verstreken.

Volgens een woordvoerster van Waternet klopt dat niet en is sprake van een verjaringstermijn van drie jaar. De rekeningen zijn dus volgens haar nog wel te innen. De aanslagen over 2022 worden binnenkort verstuurd.

Impact van besluitvorming

Vandaag meldt het algemeen bestuur van het Waterschap dat het bedrijf anders bestuurd gaat worden. "Gelet op de impact van deze besluitvorming en de volgende fase in dit proces, heeft Annelore Roelofs na overleg met het Stichtingsbestuur besloten om per heden, 14 februari 2023, te stoppen als algemeen directeur", aldus Waternet in een verklaring. Roelofs zelf onthoudt zich van commentaar.