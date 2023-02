Kritiek op regering na aardbeving, welke gevolgen heeft dat voor Erdogan?

"In een West-Europees land zou dit het einde van de regering betekenen, daar kom je er niet mee weg", vertelt Lagendijk. "Maar dit is Turkije. Hier ligt het anders. Op dit moment is het heel lastig om te voorspellen hoe dit zal uitpakken voor Erdogan."

"Er duiken nu video's op, onder meer uit 2019, waarop te zien is dat Erdogan die amnestie met trots verdedigde", vertelt Van Heukelingen. "Met de kennis van nu heeft hij zich daarmee enorm in de voet geschoten. Nu blijkt dat het helemaal geen oplossing was, maar dat mensen zijn blootgesteld aan gevaar."

In 1999 kwamen in Turkije meer dan 17.000 mensen om door een aardbeving. Erdogan zei toen dat als hij aan de macht zou komen, hij veilige huizen zou bouwen. Ondanks het aanscherpen van de bouwvoorschriften zijn er vorige week ook veel nieuwe gebouwen ingestort.

Met name op sociale media klinkt kritiek. Woensdag blokkeerde de Turkse overheid de toegang tot Twitter, mogelijk om die geluiden te verstommen. "Televisiezenders leggen vooral de nadruk op de nationale eenheid. Kritiek uit gebieden waar hulp te laat kwam, zie en hoor je daar niet", vertelt Joost Lagendijk, Turkije-deskundige en woonachtig in Istanbul.

"Iedereen kijkt mee over zijn schouders, naar wat hij doet en hoe hij met deze ramp omgaat", zegt Nienke van Heukelingen, Turkije-deskundige bij Clingendael instituut. "Niet alleen inwoners van het rampgebied, mensen in heel Turkije."

Correspondent Mitra Nazar over de verkiezingen

Net als Erdogan heeft ook de oppositie zich vorige week meteen laten zien in het rampgebied. We zien bijvoorbeeld de grote aanwezigheid van gemeentelijke hulpdiensten uit Istanbul en Ankara, steden waar de oppositie aan de macht is. Ook de burgemeester van Istanbul gaat alle getroffen gebieden af.

Hoewel het in zo'n grote tragedie, met zo veel doden, misschien niet gepast is om de politiek erbij te betrekken, is dit nu al een politiek verhaal. Zeker omdat de verkiezingen eraan komen en er zo veel op het spel staat voor Erdogan.

De verkiezingen staan gepland voor 14 mei, maar het is nu de vraag of die door kunnen gaan. Het zal nog maandenlang een chaos zijn in het getroffen gebied en dat houdt het hele land bezig. Hoe kunnen miljoenen mensen, die straks vluchteling in eigen land zijn, überhaupt naar de stembus? In Turkije mag je alleen stemmen in de stad of de gemeente waar je vandaan komt en ingeschreven staat. Praktisch gezien is dat bijna niet te organiseren.

Erdogan kan de verkiezingen uitstellen, maar niet al te lang. Volgens de grondwet moeten ze namelijk uiterlijk in juni dit jaar worden gehouden.