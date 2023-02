Vanavond op tv: Visa voor slachtoffers aardbeving? • IS-vrouwen voor de rechter • Recessie afgewend • Oekraïense gewonde militairen in Nederland

Problematische visa Turkije-Nederland Turkse Nederlanders willen graag hun getroffen familieleden in het aardbevingsgebied opvangen maar dat is niet zomaar geregeld. Allesbehalve. Het brengt heel veel bureaucratisch rompslomp met zich mee en minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken doet nog geen toezeggingen over het versneld toekennen van visa aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Een Turkse familie in Nederland wil zich graag ontfermen over een nichtje dat haar moeder, broertjes en meer familie heeft verloren. Hoe krijgen ze haar naar Nederland?

Recessie toch afgewend Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vandaag bekend dat de economie er weer florisanter voor staat: de laatste drie maanden van vorig jaar was er sprake van een flinke groei. Daarmee is een recessie van de baan, die eerder nog onvermijdelijk leek. Nederland doet het ook beter dan de ons omringende landen. Niet alleen bedrijven doen het goed, ook consumenten geven meer uit. We bespreken het allemaal met onze econoom Mathijs Bouman.

IS-vrouwen voor de rechter Twaalf vrouwen die lid zouden zijn geweest van Islamitische Staat (IS) staan vandaag tijdens een pro-formazitting voor de rechter in Rotterdam, op verdenking van terroristische misdrijven. Eén vrouw wordt ervan verdacht een jezidivrouw als slaaf te hebben gehouden. De twaalf vrouwen werden in november teruggehaald uit Syrië. De zaak is een primeur, het is voor het eerst dat iemand in Nederland terechtstaat voor een misdrijf tegen jezidi's, een religieuze en etnische Koerdische minderheid in Irak.