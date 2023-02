WHO schrapt vervolgstudies naar oorsprong coronavirus

Three years later, the politicisation of origins studies and the consequence: no further work is being done https://t.co/jreGel5b0P

Een team van wetenschappers kon onder de vlag van de WHO begin 2021 onderzoek doen in Wuhan, de Chinese stad waar het coronavirus ruim een jaar eerder voor het eerst was gevonden. Belangrijkste vraag was waar het virus vandaan kwam. De onderzoekers kwamen keer op keer uit op dezelfde plek: een markt waar levende dieren werden verhandeld.

Toch zeiden ze er gelijk bij dat ze graag vervolgonderzoek in China wilden doen. Want hoe het virus op die markt terecht was gekomen, is bijvoorbeeld nog een onbeantwoorde vraag.

Maar de Chinezen weigerden, omdat voldoende duidelijk was gemaakt waar het virus vandaan kwam. Bovendien vonden ze het kwalijk dat de WHO ook de theorie wilde onderzoeken dat het virus uit een laboratorium in Wuhan was 'ontsnapt'. De Amerikaanse regering verweet China vervolgens een gebrek aan openheid.

