Zeeland legt zelf snijden lamsoor en zeekraal aan banden

Supergezond, prima in allerlei gerechten te verwerken en volgens kenners ook gewoon lekker. Maar in Zeeland is het afgelopen met het vrij snijden van de zee-groenten zeekraal en lamsoor.

De provincie, Staatsbosbeheer en Zeeuws Landschap bekorten het seizoen tot twee maanden. Een beperkt aantal liefhebbers moet een speciale vergunning aanvragen en mag in plaats van de gebruikelijke 2,5 kilo zeekraal en lamsoor nog maar 1 kilo per keer snijden, meldt Omroep Zeeland.

Het is een Zeeuwse traditie, het recreatief snijden van zeekraal en lamsoor. Vooral in de wateren rond Tholen gebeurt het veel: met een scherp mes zelf erop uit. De snijders wijzen erop dat de planten vol zitten met mineralen en vitamines, helemaal niet zo zout smaken als verwacht en "een goede beet" hebben.

Negatieve effecten

Maar al dat gesnij kan ook leiden tot "significante negatieve effecten op de natuur", bleek vorig jaar september uit onderzoek. Allereerst zijn zeekraal en lamsoor sinds 2015 beschermde planten. Ook groeien ze vaak op dezelfde plek waar veel vogels zitten.

"In bepaalde gebieden kan het gewoon echt niet meer. Het verstoort bijvoorbeeld broedende vogels waardoor je minder broedsucces hebt", zei de Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijpelink in september.

Komend seizoen mag er alleen nog maar gesneden worden in juli en augustus. Wie aan de gang wil, moet een op naam gestelde vergunning aanvragen en een tijdvak op een bepaalde dag reserveren. Tijdens het hele seizoen mag je slechts tien keer snijden. Bovendien geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt: er worden maximaal 284 vergunningen afgegeven.

Gebieden Snij-vrij

Een aantal gebieden wordt helemaal snij-vrij. Dat geldt deze zomer al voor De Oesterput (gemeente Noord-Beveland) en vanaf volgend jaar voor de schorren van de Anna Jacobapolder-West (gemeente Tholen). Vanaf 2026 mag er ook niet meer gesneden worden op de schorren bij Anna Jacobapolder-Oost, bij Sint Anna Land (beide gemeente Tholen) en de Rattekaai (gemeente Reimerswaal).

Misschien een troost voor de liefhebbers: zeekraal en lamsoor worden ook gewoon gekweekt in kassen. De aanvoer naar viswinkels en supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo komt dus niet in gevaar.