Mediasector presenteert pact tegen grensoverschrijdend gedrag

Verschillende bedrijven in de mediasector hebben afgesproken samen op te trekken om grensoverschrijdend geweld op de werkvloer aan te pakken. Het gaat onder meer om de publieke omroep, RTL en Talpa. Zij ondertekenden vandaag een gezamenlijk convenant.

De mediabedrijven willen onder meer dat alle bestuurders in de sector op termijn een training seksueel grensoverschrijdend gedrag volgen. Medewerkers krijgen online een training aangeboden. Daarnaast willen de bedrijven dat er jaarlijks een moment komt om de stand van zaken te evalueren.

"Alle medewerkers en betrokkenen binnen de audiovisuele sector moeten op een respectvolle en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken in een veilige omgeving en zich bovendien gesteund voelen om ongewenst gedrag niet te accepteren, te corrigeren en te kunnen melden", zo staat in het persbericht.

'Sectorbrede mentaliteitsverandering'

Wanneer de stappen worden ingevoerd is nog niet duidelijk. Een woordvoerder spreekt van "een startpunt" van een "grote sectorbrede mentaliteitsverandering". Verschillende mediabedrijven hebben los van het pact overigens al maatregelen getroffen. Zij bieden bijvoorbeeld trainingen aan over bewustwording van omgangsvormen.

De samenwerking is een reactie op een reeks misstanden in de mediasector, waaronder grensoverschrijdend gedrag bij populaire programma's als van The Voice of Holland en De Wereld Draait Door. Ook verschillende technische partijen hebben zich hierbij aangesloten.