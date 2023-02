Toch geen terminal voor vloeibaar gas Terneuzen

De Gasunie ziet af van de aanleg van een lng-terminal in de haven van Terneuzen. De bouw van de terminal om vloeibaar gas in te nemen is in de Zeeuwse haven "technisch en commercieel niet haalbaar", volgens het bedrijf. Alle energie wordt nu ingezet op uitbreiding van de importcapaciteit op de bestaande locaties in Rotterdam en de Eemshaven.

Om ervoor te zorgen dat Nederland zonder Russisch en Gronings gas de komende winters doorkomt, moet de capaciteit om vloeibaar gas te importeren uitgebreid worden van 24 naar 30 miljard kubieke meter. De Gasunie wil daarom nu een vierde tank met een capaciteit van 4 miljard kubieke meter op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam bouwen. Met een aantal technische ingrepen moet het rendement van de drijvende terminal in de Groningse Eemshaven met 2 miljard kubieke meter opgeschroefd worden.

Laag gasverbuik haalt druk van de ketel

Omdat zowel gascentrales, huishoudens en de industrie het afgelopen jaar veel minder gas verbruikten dan in 2021, zijn de gasopslagen nog goed gevuld. Er hoeft daarom in het voorjaar minder aangevuld te worden dan eerder werd verwacht. Dat haalt voor de Gasunie de druk van de ketel om nog dit jaar een locatie aan te leggen voor de inname van vloeibaar gas.

Bestuurslid Ulco Vermeulen van de Gasunie gaf eerder al aan dat Terneuzen een ingewikkelder locatie is dan Rotterdam en de Eemshaven. "De grote tankers moeten de haven kunnen bereiken, de kade moet geschikt gemaakt worden en onze eigen pijpleidingen moeten de hoeveelheid gas aankunnen."

Omdat de Gasunie tot en met de winter van 2024/2025 een 'krappe' gasmarkt verwacht, blijft het bedrijf wel kijken naar aanvullende locaties voor nieuwe lng-installaties.