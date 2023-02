Nederlandse successen op ABN Amro Open: Brouwer en Griekspoor door

"Dit voelt goed", glimlachte Brouwer na afloop. "Ik zat meteen lekker in de partij, al moest ik in de eerste game even wennen. Het is toch je eerste partij hier", zei de tennisser, die nooit eerder een wedstrijd in Ahoy had gespeeld.

Brouwer speelde zeer solide en liet tegenover zijn 26 winners slechts tien onnodige fouten noteren tegen de Zwitser. In beide sets had hij aan één break genoeg en op zijn tweede matchpoint sloeg hij toe.

"Ik was hier vrijdag al, want ik had mij voorbereid op de kwalificaties. Maar vrijdagmiddag kreeg ik een appje van Richard (Krajicek, red.) dat ik een wildcard had gekregen voor het hoofdtoernooi. Daar heb ik nu goed gebruik van gemaakt."

Derde keer ooit in tweede ronde

Voor Brouwer is het de derde keer dat hij in de tweede ronde staat van een ATP-toernooi. Vorig jaar worstelde hij zich via de kwalificaties naar de derde ronde in Houston. Later bereikte hij ook het hoofdtoernooi van de US Open, waar hij in de tweede ronde strandde.

Waar komt deze opmars vandaan? "Ik heb best een aantal jaar op de challengers en futures rondgelopen (het tweede en derde niveau, red.). Ik ben wel altijd aan mezelf blijven werken en nu is het kwartje gevallen, in vergelijking met een aantal jaar geleden. Alles komt nu bij elkaar waar ik op getraind heb en ik weet iets beter wat mijn eigen spel is. Daar focus ik mij nu op."