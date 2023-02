Reddingen per helikopter en boot in Nieuw-Zeeland: 'Huis gleed van de heuvel'

In Nieuw-Zeeland hebben een helikopter en reddingsteams per boot verschillende mensen gered die ingesloten waren door het snel stijgende water door storm Gabrielle. Vanwege het noodweer is de nationale noodtoestand uitgeroepen. Ruim 200.000 huishoudens hebben geen stroom en duizenden mensen moesten hun huis verlaten. Sommigen waren te laat en kwamen vast te zitten op de daken van hun huizen door overstromingen.

Mensen worden uit hun huis gered door het leger in Napier - AFP

Een gezin dat bij het strand van Karekare woont, ten westen van Auckland, werd overvallen door het noodweer. Hun huis werd gisteravond getroffen door een aardverschuiving, meldt The New Zealand Herald. De heuvel waarop ze woonden, stortte in. "We renden allemaal naar buiten de betonnen trap af die mijn oudoom ongeveer 50 jaar geleden plaatste en die net begon te barsten. We waren gewoon aan het rennen", zegt de moeder van het gezin. "Mijn man stond achter me en hij keek om en zag het hele huis van de heuvel afglijden." "We hebben hier nog nooit zoiets gehad", zegt een van de buren in een video tegen Newshub, terwijl het gezin bezig is met spullen uit hun huis te verzamelen. "De schade is ongelofelijk."

Karekare Beach family escape home seconds before it is destroyed https://t.co/ssO9xZiDhd pic.twitter.com/qocx6BirLE — nzherald (@nzherald) February 14, 2023

Verder werd er vandaag onder meer een man van 70 van zijn zeiljacht op zee gered. De catamaran van de man werd gisteren door de hoge golven van zijn ankerplaats bij Aotea Great Barrier Island geduwd. Reddingsteams zijn anderhalve dag bezig geweest om hem te redden. Hij was inmiddels zo'n 100 kilometer de zee op gedreven met zijn boot. Er waren meerdere pogingen nodig van reddingsboten en helikopters om hem te redden. "Het was extreem gevaarlijk", zegt een sergeant van de maritieme eenheid van de politie tegen The New Zealand Herald. De man had het anders niet overleefd, omdat hij geen controle meer had over zijn schip. "De zeilen en motoren werkten niet meer."

"Het was een aangrijpende avond voor Nieuw-Zeelanders in het hele land", zei premier Chris Hipkins vandaag, "maar zeker in het bovenste deel van het Noordereiland zijn veel families ontheemd en zitten veel huizen zonder stroom." In de paar weken dat hij officieel de nieuwe premier van Nieuw-Zeeland is, werd voor de derde keer in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland de nationale noodtoestand afgekondigd.

Correspondent Meike Wijers: "Volgens mij wordt Hipkins wel gewaardeerd. Ik heb toe nu toe gezien dat mensen heel blij zijn dat de hulp in principe snel op gang is gekomen en dat er een noodtoestand is afgekondigd. Hij is ook bij een getroffen gemeenschap langsgeweest in de buurt van Auckland. Daar waren mensen heel dankbaar dat er genoeg opvangplekken waren en dat ze tijdig waren geïnformeerd. Wat wel vervelend is, is dat de communicatie in sommige gebieden moeilijk gaat. Daar ligt het telefoon- en internetverkeer plat, maar dat wordt hem niet aangerekend."

Ook komen er op sociale media komen veel beelden voorbij van de harde wind en overstroomde gebieden: