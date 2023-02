Schiphol wil duizenden reizigers minder per dag dan eerder gepland

Luchthaven Schiphol laat in de periode tot en met de meivakantie minder reizigers toe dan eerder gepland. Er mogen per dag duizenden passagiers minder vertrekken dan vorige maand nog werd gedacht.

Dat bevestigt Schiphol naar aanleiding van uitspraken van Kees Boef, directeur Corporate Affairs, in De Telegraaf. Daarin zegt hij dat er ruwweg 70.000 passagiers per dag kunnen vertrekken, 5 procent minder dan aanvankelijk gepland.

"Tegelijk komen we van 40.000, dus we gaan de goede kant op", aldus Boef. De luchthaven hanteert momenteel nog een limiet van 50.000 reizigers per dag, maar daar komt op 26 maart een eind aan. Schiphol zei dat de beperkingen dan voorbij zijn, maar nu blijkt dat er toch een nieuwe limiet wordt ingesteld. Vooral in de ochtend worden er minder passagiers toegelaten.

Tekorten

Schiphol-topman Ruud Sondag zei eerder dat nieuwe maatregelen nodig zijn vanwege tekorten bij de bagage-afhandelaars. Daar zijn nog altijd honderden extra krachten nodig.

Door het maximum aantal passagiers alsnog met 5 procent te verlagen, wil Schiphol een buffer inbouwen en daarmee grote problemen voorkomen. Wat de gevolgen daarvan zijn voor reizigers, is niet bekend.

Momenteel praat Schiphol met afhandelaars en luchtvaartmaatschappijen over de precieze uitwerking van de plannen.