Ict-storing: nauwelijks operaties en poli in Maastricht UMC

In het Maastrichtse universiteitsziekenhuis wordt vanochtend vrijwel niet geopereerd. Ook de meeste afspraken in de poliklinieken zijn afgezegd. Oorzaak is een ict-storing.

"We hopen in de loop van de ochtend meer te weten, maar we willen het zekere voor het onzekere nemen en de patiënten vooropstellen", aldus woordvoerder Dick Nagelhout van het Maastricht UMC bij 1Limburg.

Volgens hem kan de storing ertoe leiden dat patiëntendossiers niet beschikbaar zijn.

Spoedgevallen

Ondanks de ict-storing worden spoedgevallen gewoon behandeld. Dat geldt ook voor de polikliniek-afspraken bij oncologie, beeldvorming, verloskunde, revalidatie en nucleaire geneeskunde. Maar de rest van de operaties en de afspraken in de poli's van het Maastricht UMC gaat dus niet door. Ook wordt geen bloed afgenomen.

Alle patiënten die zouden komen, zijn afgebeld.

Vooralsnog gaat Nagelhout ervan uit dat de ict-storing om 12.00 is verholpen. De oorzaak van de storing is onbekend.