Negen doden door uitbraak marburgvirus in Equatoriaal-Guinea

In Equatoriaal-Guinea is voor het eerst een uitbraak van het marburgvirus geconstateerd. De uitbraak van het besmettelijke virus heeft tot nu toe aan negen mensen het leven gekost, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Vermoedelijk zijn er nog zestien mensen besmet met het virus. Zij hebben symptomen als een zogeheten hemorragische koorts en hevige bloedingen in het braaksel en de ontlasting.

De besmettingen zijn volgens de autoriteiten van het land terug te voeren op een uitvaart in de provincie Kié-Ntem in het noorden van het West-Afrikaanse land. Bijna 200 mensen zijn in quarantaine geplaatst. De WHO heeft middelen beschikbaar gesteld om een verdere uitbraak te voorkomen en om zorgmedewerkers te voorzien van goed materiaal.

Overlevingskansen

"Het is een heel dodelijk virus en het ziektebeeld begint heel abrupt. Uiteindelijk kunnen al je organen uitvallen en interne bloedingen ontstaan", zegt Alma Tostmann epidemioloog in het Radboudumc in het NOS Radio 1 Journaal.

De epidemioloog stelt dat de overlevingskansen van het virus samenhangen met de snelheid waarmee mensen behandeld worden. "Als je de symptomen vroeg kunt bestrijden, dan vergroot je je overlevingskansen. Daarom is het zaak dat je er in een vroeg stadium bij bent en dat je snel een beeld hebt van de omvang."

Familie van Ebola

Het virus zit fruitvleermuizen, die een spanwijdte kunnen hebben van wel anderhalve meter. Wat je in Afrika ziet, is dat iemand door zo'n vleermuis besmet raakt. Soms blijft het bij een incident en soms ontstaat er een uitbraak."

Het marburgvirus komt uit dezelfde virusfamilie als het dodelijk ebolavirus. Net als bij dat virus dragen mensen het onderling aan elkaar over via lichaamsvloeistoffen zoals bloed en speeksel. Het virus werd in 1967 ontdekt toen laboratoriumpersoneel, vooral in het Duitse Marburg, de ziekte opliep na contact met besmet weefsel van apen uit Uganda.