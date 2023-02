Opsteker voor door CL geobsedeerd PSG: Mbappé en Messi trainen weer mee

En ook die andere uitblinker van de WK-finale deed mee aan de oefensessie. Lionel Messi trainde weer mee nadat hij zaterdag door een spierblessure de wedstrijd tegen AS Monaco had moeten missen.

Kylian Mbappé stond namelijk, verscholen onder een grote zwarte muts, weer op het trainingsveld. De aanvaller was tien dagen uitgeschakeld met een knieblessure, maar lijkt inzetbaar in de thuiswedstrijd tegen de kampioen van Duitsland.

Een samenvatting van PSG-Bayern is te zien in het late NOS Journaal, om 23.25 uur op NPO 1.

De eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Daarin zal ook de andere wedstrijd van de avond worden bijgehouden, die tussen AC Milan en Tottenham Hotspur.

Zonder Mbappé en Messi verloor PSG met 3-1 van Monaco. Het was de tweede nederlaag op rij, na het 2-1 verlies in de beker tegen Olympique Marseille. In 2023 won PSG slechts drie van zijn zeven competitieduels. De aanloop naar de cruciale achtste finale in de Champions League tegen Bayern had niet veel slechter kunnen gaan.

Toch heeft Neymar, die andere sterspeler van PSG, er vertrouwen in. "We hebben de mogelijkheid om de Champions League te winnen", zei hij op de persconferentie maandagmiddag. "Maar we weten hoe moeilijk het zal zijn. We moeten samenkomen als team."

Eigenaar bezoekt training

De oplettende kijkers van het clubkanaal ontwaarden overigens niet alleen Mbappé en Messi op het trainingsveld. Ook Nasser Al-Khelaïfi wandelde rond. De Qatarese zakenman liep aan de zijde van technisch adviseur Luis Campos, met zijn rug naar de camera's.