Indiase belastingdienst valt kantoren BBC binnen, documentaire mogelijk aanleiding

De Indiase belastingdienst is kantoren van de BBC in India binnengevallen. De doorzoekingen volgen weken na een kritische documentaire van de Britse omroep over premier Modi, die door de Indiase regering werd verboden.

De belastingdienst doorzocht de kantoren van de BBC in New Delhi en Mumbai. Een van de journalisten van de omroep zegt tegen persbureau AFP dat de dienst alle telefoons in beslag heeft genomen. Volgens het Indiase persbureau Press Trust of India kijkt de dienst naar documenten over de bedrijfsactiviteiten van de BBC en die in relatie met de Indiase tak.

De partij van Modi, de Bharatiya Janata Party (BJP), zegt dat de invallen rechtmatig waren en dat de timing ervan niets te maken heeft met de regering. "India is een land dat elke organisatie een kans geeft", zei een woordvoerder van de partij tegen persbureau AFP, "zolang je maar geen gif spuwt." De BBC zegt mee te werken aan het onderzoek van de belastingdienst en hoopt dat de situatie snel opgelost wordt.

Documentaire over Modi

De documentaire van de BBC over premier Modi leidde afgelopen tijd tot spanningen tussen de Indiase overheid en de omroep. In India: The Modi Question wordt de huidige premier "rechtstreeks verantwoordelijk" gehouden voor de religieuze rellen in Gujarat in 2002. Hij was in die periode de regeringsleider van die deelstaat.

De regering van India sprak van "propaganda die objectiviteit mist" en verbood, met een beroep op een techwet uit 2021, burgers om de documentaire online te delen. De overheid gaf Twitter en YouTube ook de opdracht om video's en links naar de documentaire te verwijderen. De sociale media gaven daar gehoor aan.

Toch weerhield het mensen niet om naar de documentaire te kijken. Het verbod veroorzaakte een golf van kritiek van oppositiepartijen en rechtengroeperingen, die het als een aanval op de persvrijheid bestempelden. Het leidde ook tot meer aandacht voor de documentaire, waardoor gebruikers clips van de film deelden op WhatsApp, Telegram en Twitter.

Persvrijheid

Volgens mensenrechtenorganisaties is de persvrijheid onder Modi steeds verder gedaald. India is sinds zijn aantreden in 2014 tien plaatsen gezakt in de World Press Freedom Index, naar plek 150 van de in totaal 180 landen op de lijst die inzicht geeft in de persvrijheid van landen.

Media, internationale rechtenorganisaties en buitenlandse liefdadigheidsinstellingen worden door de Indiase belastingdienst regelmatig onder de loep genomen. In 2021 viel de belastingdienst nog binnen bij een krant en televisiekanaal die kritisch waren geweest op hoe de Indiase regering de coronapandemie had aangepakt. De regering sprak toe van "intimidatie".