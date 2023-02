Recessie afgewend, Nederlandse economie groeit nog behoorlijk

De economie werd in het vierde kwartaal vooral geholpen door de consumptie van huishoudens, ook als je de prijsstijgingen niet meerekent. Consumenten gaven vooral meer uit aan cultuur en recreatie, horeca, vervoer en communicatie, ook al liepen de consumentenbestedingen in de maand december terug. De gierende inflatie en de hoge energierekening lijken de economie nauwelijks geremd te hebben.

De Nederlandse economie groeide in het vierde kwartaal nog heel behoorlijk, met 0,6 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Dat is boven verwachting want er werd een beetje gerekend op krimp, aangezien het een kwartaal eerder wel economisch minder ging.

De meeste bedrijfstakken boekten groei, vooral in de zakelijke dienstverlening en de bouw.

Voor heel 2022 komt de economische groei uit op een heel stevige 4,5 procent. Dat is de op een na hoogste groei van deze eeuw, net iets minder dan die in het coronahersteljaar 2021 De economische groei in 2022 werd vooral gedragen door de hoge consumptie van huishoudens en groei van de handel.

2022 was ook het eerste jaar dat, in elk geval deels, vrij was van coronamaatregelen, al werd het economische leven flink verstoord door de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de hoge inflatie.

De Nederlandse economie deed het ook stukken beter dan in de omliggende landen, waar slechts een groei van 0,1 of 0,2 procent uit de bus rolde en in Duitsland zelfs een krimp van 0,2 procent. Voor de hele EU was de gemiddelde groei 0 procent.