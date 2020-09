Quintana over huiszoeking tijdens Tour: 'Geen dopingproducten gevonden'

Nairo Quintana eindigde als 17de in het algemeen klassement in de Tour van 2020 - Reuters

Kopman Nairo Quintana van Arkéa-Samic lijkt zich geen zorgen te maken over het onderzoek naar mogelijk dopinggebruik bij zijn ploeg. In een verklaring, die hij zelf plaatste op Twitter, laat de Colombiaanse wielrenner weten dat het onderzoek zich niet op hem richt. Ook benadrukt Quintana dat er geen doping is gevonden bij de huiszoeking die de Franse gendarmerie tijdens de Tour de France bij zijn ploeg heeft gedaan. Naar aanleiding van die huiszoeking blijven de arts en fysiotherapeut van de ploeg in voorlopige hechtenis. Dat maakte de openbaar aanklager van de rechtbank in Marseille dinsdag bekend. Vitaminesupplementen Quintana verklaart dat de Franse gendarmerie vorige week woensdag tijdens de Tour zijn hotelkamer in Méribel binnenkwam en daarbij vitaminesupplementen in beslag heeft genomen. "Dit zijn legale supplementen, maar misschien waren deze niet bekend bij de Franse autoriteiten. Dat is de voornaamste reden waarom het even duurde voordat alles opgehelderd werd", verklaart Quintana.

Quote Om alle twijfels weg te nemen, wil ik benadrukken dat er géén dopingproducten gevonden zijn. Nairo Quintana

De openbaar aanklager verklaarde dinsdag dat bij de opgepakte arts en fysiotherapeut vele gezondheidsproducten, waaronder medicijnen, gevonden zijn. Het belangrijkste dat werd aangetroffen in de persoonlijke spullen van het duo was "een methode die als doping kan worden gekwalificeerd". De spullen die zijn gevonden, zijn volgens de aanklager reden voor een uitgebreid onderzoek. Klik op de tweet om de verklaring van Quintana (in het Spaans) te lezen:

Nairo Quintana zal zondag niet meedoen aan het WK wielrennen in Imola. Of dat verband houdt met het onderzoek naar dopinggebruik binnen de wielerformatie waarvan de Colombiaan de kopman is, is niet bekend, maar feit is dat de bondscoach van Colombia halsoverkop een vervanger heeft moeten vinden. Zijn keuze is gevallen op Cristian Camilo Muñoz, afkomstig uit de UAE-ploeg.