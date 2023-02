Zorgen in Tweede Kamer over geplande verkoop vaccinontwikkelaar Intravacc

In de Tweede Kamer leven nog steeds grote zorgen over het voornemen van minister Kuipers (VWS) om vaccininstituut Intravacc te verkopen. Oppositiepartijen vinden het niet verstandig om alle kennis over de ontwikkeling van vaccins uit handen te geven aan een commerciële partij. En ook regeringspartij CDA heeft aanvullende eisen en wil zeker weten dat Kuipers het instituut niet zomaar aan de hoogste bieder verkoopt.

De Kamer heeft al eerder afgedwongen dat er geen onomkeerbare stappen gezet zouden worden totdat er vandaag een debat over de kwestie is gehouden. Daarin zullen verschillende partijen aandringen op het stoppen van de verkoopplannen of ten minste het afspreken van betere garanties.

De Nederlandse Staat is op dit moment de enige aandeelhouder van het onderzoeksinstituut in Bilthoven, dat is voortgekomen uit de vaccinafdeling van het RIVM. De productietak werd in 2012 verkocht aan een Indiaas bedrijf, maar ontwikkeling en onderzoek vinden nog wel in Nederland plaats.

CDA: op deze manier niet akkoord

Regeringspartij CDA is niet tevreden met de antwoorden die de minister tot nu toe heeft gegeven op de zorgen van de partij. Kamerlid Joba van den Berg wil best meedenken over verkoop, "maar dan moet de minister wel veel strengere voorwaarden stellen dan wat hij nu aan ons schrijft. Op deze manier kunnen wij niet akkoord gaan."

Volgens Van den Berg stelt Kuipers alleen maar de eis dat Intravacc niet verkocht mag worden aan een land dat onder sanctieregels valt, maar dat vindt ze niet voldoende. Zij vindt dat de EU meer zelfvoorzienend moet zijn met vaccins. Daarom moet de koper gevestigd zijn in de EU en volledig in handen zijn van eigenaren uit de EU, en bovendien een duidelijke strategie hebben over vaccinontwikkeling, vindt het CDA.