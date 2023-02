Wekdienst 14/2: IS-vrouwen voor de rechter • NAVO-defensieministers bijeen in Brussel

Eerst het weer: de ochtend begint met mist, maar die lost al snel op. Later wordt het een zonovergoten dag met weinig wind. Het wordt zo'n 10 tot 12 graden.

Goedemorgen op deze Valentijnsdag! Twaalf IS-vrouwen staan vandaag voor de rechter in Rotterdam, in Brussel komen de Defensieministers van de NAVO samen en het Openbaar Ministerie komt met een strafeis tegen Henk R. alias de 'Zwarte Cobra'.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Twaalf vrouwen die worden verdacht van lidmaatschap van IS komen voor de rechter in Rotterdam. Ze werden in november teruggehaald uit een kamp in Syrië. Een van hen had volgens justitie een Jezidi-vrouw als slaaf.

In Brussel komen de ministers van Defensie van de NAVO-landen bijeen. NAVO-chef Jens Stoltenberg verwacht dat ze het zullen hebben over de levering van gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne.

Het Openbaar Ministerie begint met het voorlezen van de strafeis tegen Henk R., alias de 'Zwarte Cobra'. Hij staat in Amsterdam terecht op verdenking van het geven van de opdracht voor een dubbele moord in 1993 in Antwerpen.

Wat heb je gemist?

Twee grensovergangen tussen Turkije en Syrië gaan de komende drie maanden open voor hulpkonvooien, zegt de VN. Die kunnen daardoor straks aardbevingsslachtoffers bereiken in de Syrische gebieden die door de oppositie worden gecontroleerd. Tot nu toe kon de VN daarvoor maar van één grensovergang gebruikmaken.

De hulp aan aardbevingsslachtoffers in Syrië kwam moeilijk op gang, omdat het zwaar getroffen noordwesten voor een groot deel in handen is van de gewapende oppositie. President Assad waarschuwde eerder dat hulp zonder toestemming van het regime zou worden gezien als een schending van de soevereiniteit van zijn land.

Ander nieuws uit de nacht

Man schiet drie mensen dood op universiteit Michigan, vijf gewonden: De schutter opende kort na 20.00 uur plaatselijke tijd het vuur op twee plekken op de campus. Bij het schietincident raakten ook zeker vijf mensen gewond.

Bijna 100 arrestaties om plunderingen in rampgebied Turkije: President Erdogan zei vorige week al dat de Turkse overheid plunderaars hard zou aanpakken. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zijn er wel signalen dat verdachten van plundering worden mishandeld.

Nationale noodtoestand in Nieuw-Zeeland om storm Gabrielle: Er is tot nu toe vooral heel veel regen gevallen, waardoor er overstromingen zijn en een brug is ingestort. Volgens Nieuw-Zeelandse media zitten tienduizenden huishoudens op het Noordereiland zonder stroom.

'Iran laat bekroonde filmregisseur Rasoulof vrij': Mohammad Rasoulof is onder meer bekend van zijn prijswinnende film There is no evil. Hij zat sinds juli vast, nadat hij op sociale media kritiek had geuit op de manier waarop de Iraanse overheid de protesten in het land had neergeslagen.

En dan nog even dit:

Als je vandaag een Valentijnsboeket uitdeelt (of krijgt), is de kans groot dat daar bloemen uit het buitenland in zitten. Bloemen van Nederlandse bodem zijn namelijk schaarser geworden, omdat Nederlandse kwekers hun productie hebben verlaagd als gevolg van de hoge gasprijzen. Er worden daardoor nu meer bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika ingevlogen.

Op de bloemenveiling van Royal FloraHolland in Aalsmeer was het de afgelopen dagen extra druk vanwege Valentijnsdag: