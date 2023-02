In Valentijnsboeket dit jaar vaker bloemen uit buitenland

Er is een grote kans dat er vandaag in je valentijnsboeket bloemen zitten uit het buitenland. Bloemen van Nederlandse bodem zijn namelijk schaarser geworden, omdat Nederlandse kwekers hun productie hebben verlaagd als gevolg van de hoge gasprijzen. Daardoor is er nu een groter aanbod van bloemen uit Afrika en Zuid-Amerika.

Dat de hoge gasprijzen problemen opleveren in Nederlandse bloemenkassen, is al langer bekend. In oktober meldde Glastuinbouw Nederland dat naar verwachting acht procent van de bedrijven het einde van het jaar niet zou halen. Met slechts drie faillissementen in de sierteeltsector in 2022 (CBS) bleek deze schatting te pessimistisch. "Ondernemers in de glastuinbouw zijn heel creatief in het vinden van oplossingen", verklaart een woordvoerder van Glastuinbouw Nederland.

Maatregelen

Zo kiest een deel van de tuinders ervoor om te investeren in energiezuinige LED-belichting, de temperatuur in de kas een paar graden lager te zetten of een deel van de kas in de wintermaanden leeg te laten.

Ook chrysantenkweker Harry Wubben liet een deel van de kas leeg staan. Nu draait hij weer op volle capaciteit om bloemen te kunnen leveren voor Valentijnsdag.

"Ja, we moesten echt maatregelen nemen. Uniek, ik heb het in die 38 jaar dat ik in deze business zit, nog niet meegemaakt. Die hoge gasprijzen waren gewoon een enorm risico", zegt Wubben in het NOS Radio 1 Journaal. "Want als er meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt, houdt het op."

Effect lege kassen

Volgens Michel van Schie van Royal Flora Holland zijn de gevolgen van de verlaagde productie nu nog te merken, omdat veel tuinders pas weer gaan produceren wanneer de temperaturen stijgen. "Nederlandse rozenkwekers hebben een derde minder geproduceerd dan vorig jaar. Dit gat wordt voor een deel opgevuld door rozen die worden ingevlogen."

Sommige telers slaan een andere weg in: ze verkopen hun bedrijf of wisselen van teelt. Een van hen is rozenkweker Marcel Vollebregt. Hij koos ervoor zijn rozenproductie met twee derde af te schalen. In het deel van de kas dat hiermee vrijkomt heeft hij fruitbomen geplant en zonnepanelen geplaatst. "Als we dit niet hadden gedaan, hadden we de tent kunnen sluiten aan het einde van het jaar."