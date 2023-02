Bijna 100 arrestaties om plunderingen in rampgebied Turkije

In Turkije zijn de afgelopen week 97 mensen gearresteerd vanwege plunderingen in het gebied dat is getroffen door de aardbevingen. Volgens het staatspersbureau Anadolu worden ze verdacht van betrokkenheid bij 232 incidenten in elf getroffen provincies.

President Erdogan haalde vorige week bij een bezoek aan het rampgebied al hard uit naar plunderaars. Hij zei dat de staat hen stevig zou aanpakken.

Onderdeel van die aanpak is een decreet waarmee de bevoegdheden van aanklagers worden uitgebreid. Mensen die worden verdacht van plundering kunnen voortaan een week worden vastgezet, in plaats van vier dagen.

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) is bezorgd. Volgens de afgevaardigde van HRW in Turkije zijn er signalen dat verdachten van plundering worden mishandeld.