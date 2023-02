Tunesië pakt tegenstanders president op

De Tunesische politie heeft drie prominente critici van president Saied opgepakt. Afgelopen weekend werden ook al meerdere mensen aangehouden die kritiek hebben geuit op de regering. Volgens de grootste oppositiepartij, Ennahda, zijn het willekeurige arrestaties en gaat het om fascistoïde maatregelen.

De aanhoudingen zijn niet bekendgemaakt door de autoriteiten, maar ze zijn naar buiten gebracht door advocaten. Volgens hen worden de arrestanten verdacht van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid.

Oud-minister en rechters opgepakt

Gisteren werd onder anderen Noureddine Bhiri aangehouden, een prominente functionaris van Ennahda en een uitgesproken criticus van president Saied. Hij werd opgepakt bij een inval in zijn huis, zegt zijn advocaat tegen persbureau Reuters.

Ook de activist en advocaat Lazhar Akremi werd gisteren opgepakt, net als Noureddine Boutar. Hij is het hoofd van de regeringskritische radiozender Mosaique FM. Zaterdag en zondag werden onder anderen een voormalige minister van Financiën, twee rechters en een oud-diplomaat gearresteerd.

Oppositiepartij Ennahda spreekt van "de ontvoering van tegenstanders van Saied". Volgens de partij is de president erop uit om de rechterlijke macht uit te schakelen. "Dat doet denken aan de methoden van fascistische regimes."

Zorgen over democratie

Er zijn al langer zorgen over de democratie in Tunesië. President Saied werd in 2019 gekozen en trekt sindsdien steeds meer macht naar zich toe. Een nieuwe grondwet gaf hem vorig jaar meer bevoegdheden.

Eind vorig jaar waren er parlementsverkiezingen, maar na een oproep van de oppositie werden die door een groot deel van de Tunesiërs geboycot. De opkomst was maar 11 procent.