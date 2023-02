Nationale noodtoestand in Nieuw-Zeeland om storm Gabrielle

In Nieuw-Zeeland is de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege noodweer. Gevreesd wordt dat Gabrielle, een storm die tot voor kort een orkaan was, grote schade aanricht.

Het noodweer kwam gisteren rond 12.00 uur (Nederlandse tijd) aan land in het noorden van Nieuw-Zeeland. Tot nu toe is er vooral heel veel regen gevallen.

De totale omvang van de schade is nog onduidelijk, melden Nieuw-Zeelandse media. Volgens The New Zealand Herald zitten tienduizenden huishoudens op het Noordereiland zonder stroom. Ook zijn er overstromingen en is een brug ingestort. Enkele plaatsen zijn afgesneden van de buitenwereld.

Brandweerman vermist

In de regio Auckland, waar bijna 1.7 miljoen mensen wonen, wordt na een aardverschuiving een brandweerman vermist. Een onbekend aantal mensen uit het gebied is uit voorzorg geëvacueerd en wordt opgevangen in speciale opvangcentra in Auckland-stad.