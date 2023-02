Honderdduizenden zonder stroom in Nieuw-Zeeland: 'Heftigste weer in 100 jaar'

In Nieuw-Zeeland heeft storm Gabrielle al grote schade aangericht door het hele land. 225.000 huishoudens zitten zonder stroom en zeker 2500 mensen moesten hun huis verlaten. Vanwege het noodweer is de nationale noodtoestand uitgeroepen. De storm leidt sinds zondag tot extreem weer en kwam aan land in het noorden van Nieuw-Zeeland. Er zijn golven tot elf meter hoog, windstoten tot 140 kilometer per uur, zware regenval en een aardverschuiving. Ook zijn er overstromingen, stortte een brug in en spoelden wegen weg. Doordat vluchten zijn geschrapt, zijn duizenden mensen gestrand. De ravage is groot in Nieuw-Zeeland:

In Nieuw-Zeeland is de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege noodweer. Gevreesd wordt dat Gabrielle, een storm die tot voor kort een orkaan was, grote schade aanricht. De premier van Nieuw-Zeeland heeft de nationale toestand uitgeroepen. - NOS

Een weerstation in de regio Gisborne registreerde vanaf zondag een recordhoeveelheid van 568 millimeter regen. Premier Chris Hipkins zegt dat het weer de komende dagen beter wordt, maar ook dat het land nog wel even moet volhouden. "We gaan nog een roerige tijd tegemoet", zei hij op een persconferentie.

Correspondent Meike Wijers: "De precieze omvang van de ramp is volgens premier Hipkins nog steeds niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval zeker dat dit het heftigste noodweer is dat Nieuw-Zeeland in de afgelopen 100 jaar heeft meegemaakt. Er is nog vrij weinig bekend over mogelijke slachtoffers of gewonden, behalve één vermiste brandweerman. Hij kwam vast te zitten in een huis dat instortte. Er wordt gevreesd dat hij het niet heeft overleefd. Wat het zo moeilijk maakt om in te schatten hoe het er precies voorstaat, is dat sommige steden helemaal zijn afgesneden van de buitenwereld. Ook telefoon- en internetverkeer ligt plat, dus de communicatie is erg moeilijk. Dus die werkelijke omvang zal de komende uren pas bekend worden. Dit keer wist men wel dat de storm eraan zat te komen, en er is geprobeerd voorbereidingen te treffen. Veel mensen hebben verplicht en soms vrijwillig hun huis verlaten. Maar echt voorbereiden op dit soort noodweer is bijna niet te doen."

In de regio Auckland, waar bijna 1,7 miljoen mensen wonen, is een onbekend aantal mensen uit voorzorg geëvacueerd. Zij worden opgevangen in speciale opvangcentra in Auckland-stad.

Een aardverschuiving ten westen van Auckland - AFP